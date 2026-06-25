スマホのながら歩きで人にドンッ！「おいっどこ見て歩いてんだよ!!」不良にぶつかった女性がピンチ…!?【作者に聞く】
道に迷ってしまって、地図アプリを頼りにスマホを見ながら歩いていた女性。つい不注意でほかの歩行者にぶつかってしまった。あわてて「すみません」と謝るが、相手は「おいっどこ見て歩いてんだよ!!」と怒鳴っている。なんと彼女がぶつかった相手は、運が悪いことにとても怖そうな不良3人組だった。
【漫画】本編を最初から読む
しかし、このあと女性はこの3人組との出会いを感謝することになる。彼らは「見た目は不良、中身はピュア」な品行方正な男子高校生だった。本作『善良な不良高校生の日常』は、不良ぶっている見た目とピュアすぎる中身のギャップがたまらない3人組が登場する漫画である。描いたのは、現在ガンガンコミックス(スクウェア・エニックス)にて本作を連載している立葵(@hiyokobeya)さんだ。立葵さんはこれまで漫画アプリ・マンガワン(小学館)で『恋せよメオト。』や『幸せな恋、集めました。』を連載していた人気の漫画家である。立葵さんに本作について詳しく話を聞いてみた。
――本作で、「細かいところだけどこういうところを見てほしい」という作者ならではのポイントがありましたら教えてください。
善良な不良高校生の3人ですが、他人にはめちゃくちゃ優しいのに、お互いにはわりと辛辣になるときがあるのがポイントです(笑)。仲のよさとして描いてるので、そのあたりを注目して読んでもらえるとうれしいです。
――今回のエピソードでは、朝の星占いを信じきっている不良くんたちのピュアさが炸裂しますが、作者として一番お気に入りのエピソード回を教えてください。
やっぱり一番好評だった第1話の「バスで泣く子ども」の回が今でもお気に入りです。読者から｢お前も泣くんかい｣というたくさんのツッコミをいただいてうれしかったです！ハラハラしたり、吹き出したり、ほっこりしたりを同時に楽しめる回なのでぜひ読んでいただきたいです。
SNSに連載していたときから多くのファンがついていた本作。本作の単行本化が決まったときは、SNSの読者も一緒に喜んでいた様子が印象的だった。それについて立葵さんは「とてもありがたいです！」と感謝の意を述べるとともに、「深く考えなくてもサクッと読める話ばかりで、各エピソード完結となっておりますので、まだ読んだことがない方にも気軽に手に取っていただけるとうれしいです」というメッセージも添えた。善良すぎる不良高校生たちの行動は、読む者の心までバシャバシャときれいに洗い流してくれること請け合いだ。ぜひ単行本も手に取って読んでみて！
取材協力：立葵(@hiyokobeya)
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しかし、このあと女性はこの3人組との出会いを感謝することになる。彼らは「見た目は不良、中身はピュア」な品行方正な男子高校生だった。本作『善良な不良高校生の日常』は、不良ぶっている見た目とピュアすぎる中身のギャップがたまらない3人組が登場する漫画である。描いたのは、現在ガンガンコミックス(スクウェア・エニックス)にて本作を連載している立葵(@hiyokobeya)さんだ。立葵さんはこれまで漫画アプリ・マンガワン(小学館)で『恋せよメオト。』や『幸せな恋、集めました。』を連載していた人気の漫画家である。立葵さんに本作について詳しく話を聞いてみた。
――本作で、「細かいところだけどこういうところを見てほしい」という作者ならではのポイントがありましたら教えてください。
善良な不良高校生の3人ですが、他人にはめちゃくちゃ優しいのに、お互いにはわりと辛辣になるときがあるのがポイントです(笑)。仲のよさとして描いてるので、そのあたりを注目して読んでもらえるとうれしいです。
――今回のエピソードでは、朝の星占いを信じきっている不良くんたちのピュアさが炸裂しますが、作者として一番お気に入りのエピソード回を教えてください。
やっぱり一番好評だった第1話の「バスで泣く子ども」の回が今でもお気に入りです。読者から｢お前も泣くんかい｣というたくさんのツッコミをいただいてうれしかったです！ハラハラしたり、吹き出したり、ほっこりしたりを同時に楽しめる回なのでぜひ読んでいただきたいです。
SNSに連載していたときから多くのファンがついていた本作。本作の単行本化が決まったときは、SNSの読者も一緒に喜んでいた様子が印象的だった。それについて立葵さんは「とてもありがたいです！」と感謝の意を述べるとともに、「深く考えなくてもサクッと読める話ばかりで、各エピソード完結となっておりますので、まだ読んだことがない方にも気軽に手に取っていただけるとうれしいです」というメッセージも添えた。善良すぎる不良高校生たちの行動は、読む者の心までバシャバシャときれいに洗い流してくれること請け合いだ。ぜひ単行本も手に取って読んでみて！
取材協力：立葵(@hiyokobeya)
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