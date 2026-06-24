全室ペット同伴OKの温泉宿で「夏の贅沢会席」がスタート！加賀野菜や市場直送の海の幸を楽しもう
全国に温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社が運営する、石川県片山津温泉の「大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園」。全室、愛犬と宿泊可能なことで人気の同宿にて、2026年6月1日から8月31日(月)までの期間限定で、季節を彩る「夏の会席料理」の提供がスタートした。
【写真】地元の味覚を五感で味わう「夏の基本会席」。金沢中央市場直送の鮮魚を使ったお造りや国産和牛ステーキ、目にも涼やかな品々が並ぶ ※写真はイメージ
「温泉宿でも、ずっと一緒」をコンセプトにする同宿は、大江戸温泉物語グループで唯一、会席料理を提供する特別な宿である。料理長が金沢の市場へ直接足を運び、厳選した四季折々の海の幸や山の幸、そして加賀野菜などの地元食材“じわもん”をふんだんに使用した、繊細な料理の数々が並ぶ。
■味覚と視覚で夏を楽しむ、料理長こだわりの2つのコース
今シーズンの夏会席は、味覚から夏を感じられる食材の導入はもちろん、涼を誘う「見た目の夏らしさ」にも徹底してこだわっている。メニューは「夏の基本会席」と「特選料理」の2種類が用意される。
「夏の基本会席」では、前菜に「加賀太胡瓜の昆布締め 粉からすみ」や「稚アユの麹焼き」など、地元らしさと季節感を詰め込んだ一皿が登場。さらに、金沢中央市場から直送される鮮魚を用いた「本日の鮮魚四種盛」や、ひんやりとした喉越しが心地よい「冷し茶碗蒸し 銀餡かけ」、ジューシーな「国産和牛鉄板ステーキ 旨味噌たれ」など、ボリュームも抜群の内容だ。
より贅沢なひとときを過ごしたい人には「特選料理」がおすすめ。基本会席の内容をさらにグレードアップし、前菜には「とら河豚の白子和え」、お造りは五種盛に。「加賀太胡瓜翡翠煮」や「金時草の浸し」といった加賀野菜の炊き合わせが楽しめる冷し鉢のほか、メインには「国産黒毛和牛鉄板ステーキ」が据えられる。さらに「蟹とイクラの茶碗寿司」や「鱧の落とし 梅肉添え」など、贅を尽くした品々が並ぶ豪華なコースとなっている。
■愛犬と安心して過ごせる充実のサービス
「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」の魅力は、料理だけにとどまらない。客室にはわんちゃんの足にやさしく滑りにくい畳が敷かれ、衛生対策として空間除菌脱臭機「ジアイーノ」を全室に完備。
さらに、快適な滞在をサポートするわんちゃん用アメニティやお散歩グッズ、雨の日でも安心してのびのびと遊べる屋内ドッグランなど、愛犬家にとってうれしいサービスと設備が充実している。
今年の夏は、愛犬と一緒に心地よい温泉に癒やされながら、北陸の豊かな夏の恵みを心ゆくまで堪能する特別な旅へ出かけてみてはいかがだろうか。
【概要】
施設名：大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園
住所：石川県加賀市片山津温泉セ1-1
提供期間：2026年6月1日〜2026年8月31日(月)
アクセス：北陸自動車道 片山津ICより約10分
※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合があります。最新の宿泊料金や施設の詳細は公式サイトをご確認ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】地元の味覚を五感で味わう「夏の基本会席」。金沢中央市場直送の鮮魚を使ったお造りや国産和牛ステーキ、目にも涼やかな品々が並ぶ ※写真はイメージ
■味覚と視覚で夏を楽しむ、料理長こだわりの2つのコース
今シーズンの夏会席は、味覚から夏を感じられる食材の導入はもちろん、涼を誘う「見た目の夏らしさ」にも徹底してこだわっている。メニューは「夏の基本会席」と「特選料理」の2種類が用意される。
「夏の基本会席」では、前菜に「加賀太胡瓜の昆布締め 粉からすみ」や「稚アユの麹焼き」など、地元らしさと季節感を詰め込んだ一皿が登場。さらに、金沢中央市場から直送される鮮魚を用いた「本日の鮮魚四種盛」や、ひんやりとした喉越しが心地よい「冷し茶碗蒸し 銀餡かけ」、ジューシーな「国産和牛鉄板ステーキ 旨味噌たれ」など、ボリュームも抜群の内容だ。
より贅沢なひとときを過ごしたい人には「特選料理」がおすすめ。基本会席の内容をさらにグレードアップし、前菜には「とら河豚の白子和え」、お造りは五種盛に。「加賀太胡瓜翡翠煮」や「金時草の浸し」といった加賀野菜の炊き合わせが楽しめる冷し鉢のほか、メインには「国産黒毛和牛鉄板ステーキ」が据えられる。さらに「蟹とイクラの茶碗寿司」や「鱧の落とし 梅肉添え」など、贅を尽くした品々が並ぶ豪華なコースとなっている。
■愛犬と安心して過ごせる充実のサービス
「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」の魅力は、料理だけにとどまらない。客室にはわんちゃんの足にやさしく滑りにくい畳が敷かれ、衛生対策として空間除菌脱臭機「ジアイーノ」を全室に完備。
さらに、快適な滞在をサポートするわんちゃん用アメニティやお散歩グッズ、雨の日でも安心してのびのびと遊べる屋内ドッグランなど、愛犬家にとってうれしいサービスと設備が充実している。
今年の夏は、愛犬と一緒に心地よい温泉に癒やされながら、北陸の豊かな夏の恵みを心ゆくまで堪能する特別な旅へ出かけてみてはいかがだろうか。
【概要】
施設名：大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園
住所：石川県加賀市片山津温泉セ1-1
提供期間：2026年6月1日〜2026年8月31日(月)
アクセス：北陸自動車道 片山津ICより約10分
※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合があります。最新の宿泊料金や施設の詳細は公式サイトをご確認ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。