【明日から】Amazon プライムデーでApple Watchがセール価格に
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、セール対象商品の中からApple Watchをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon プライムデー」はこちら
充実した基本機能をバランスよく備えた、エントリー向けのスマートウォッチ。上位モデルと同じ高性能な「S10チップ」を搭載し、待望の常時表示ディスプレイや皮膚温センサー、睡眠スコア機能などをサポートしています。
iPhoneが近くにあれば通話や通知、音楽再生が可能で、ワークアウトや日常の健康管理まで、日常使いしやすい価格帯で提供する一台です。
最大24時間駆動するバッテリーと、従来より2倍傷に強くなった前面ガラスを採用したスマートウォッチ。新たに睡眠スコアの算出や高血圧パターンの通知など、日々のヘルスケア機能が充実しました。
iPhoneが近くにある環境では、ワークアウトの記録や各種通知の受け取りがスムーズに行えます。
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イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
→ エントリー受付中！キャンペーン詳細ページはこちら
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、セール対象商品の中からApple Watchをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3（GPSモデル）」
充実した基本機能をバランスよく備えた、エントリー向けのスマートウォッチ。上位モデルと同じ高性能な「S10チップ」を搭載し、待望の常時表示ディスプレイや皮膚温センサー、睡眠スコア機能などをサポートしています。
iPhoneが近くにあれば通話や通知、音楽再生が可能で、ワークアウトや日常の健康管理まで、日常使いしやすい価格帯で提供する一台です。
最大24時間使えるバッテリー「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」
最大24時間駆動するバッテリーと、従来より2倍傷に強くなった前面ガラスを採用したスマートウォッチ。新たに睡眠スコアの算出や高血圧パターンの通知など、日々のヘルスケア機能が充実しました。
iPhoneが近くにある環境では、ワークアウトの記録や各種通知の受け取りがスムーズに行えます。
その他のセール予定商品
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
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