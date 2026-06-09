八天堂のももフレーバーが再登場♡ファミマ限定くりーむパンで夏を満喫

暑い季節にぴったりなひんやりスイーツが、今年もファミリーマートに登場します。八天堂の人気シリーズ「冷やして食べる とろけるくりーむパン」から、福島県産ももを使用した「八天堂 冷やして食べる とろけるミルクくりーむパン 福島県産もも」が2026年6月9日（火）より発売。福島県産あかつきの芳醇な味わいとミルククリームのやさしい甘さが重なり合う、夏ならではのご褒美パンをご紹介します♡

福島県産ももの魅力を閉じ込めた一品

「八天堂 冷やして食べる とろけるミルクくりーむパン 福島県産もも」は、地域の素材と季節感を大切にしたファミリーマート限定企画から誕生した商品です。

2024年に好評を博した福島県産ももフレーバーをさらに進化させ、今回は「とろけるミルクくりーむパン」としてリニューアル。

福島県を代表する桃の品種「あかつき」を使用したフィリングと、ももの風味を感じるミルククリームを組み合わせています。

ふんわりしっとりとした生地の中には、ミルククリームとももフィリングを2層仕立てでたっぷりイン。

最初にミルククリームのまろやかな味わいを感じ、その後にももの爽やかな甘みと芳醇な香りが広がります。暑い季節でも食べやすい、軽やかな口どけが魅力です。

八天堂 冷やして食べる とろけるミルクくりーむパン 福島県産もも

価格：298円（税込）

発売日：2026年6月9日（火）

販売場所：全国のファミリーマート（約16,400店）

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※八天堂店舗、オンラインショップでの販売はございません。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

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夏に食べたい冷やして楽しむくりーむパン

八天堂とファミリーマートが共同開発する「冷やして食べる とろけるくりーむパン」シリーズは、軽やかな食感とくちどけの良さにこだわった人気シリーズです。

今回のももフレーバーは、あっさりとしたミルククリームと優しい甘さのももフィリングが絶妙なバランス。冷蔵庫でしっかり冷やして食べることで、より一層爽やかな味わいを楽しめます。

また、多様な気候風土に恵まれた福島県産の桃を使用している点も魅力。果実感のあるフィリングが口いっぱいに広がり、まるでデザートを味わっているような満足感を与えてくれます。

暑さで食欲が落ちがちな時期でも、軽やかに楽しめるスイーツパンとして活躍してくれそうです。

定番カスタードもあわせてチェック

ファミリーマートでは定番商品「冷やして食べる とろけるくりーむパン カスタード」も販売中です。

カスタードの卵のコクを感じながらも、後味はすっきり。シンプルな味わいで幅広い世代から支持されています。

今回登場する「福島県産もも」と食べ比べてみるのもおすすめ。気分やシーンに合わせて選べるのも、シリーズならではの楽しみ方です。

冷たいドリンクと合わせれば、ちょっと贅沢なカフェタイム気分を味わえます♪

この夏だけの特別な味わいを楽しんで

八天堂の技術が詰まったくりーむパンと、福島県産あかつきの豊かな風味が出会った「八天堂 冷やして食べる とろけるミルクくりーむパン 福島県産もも」。

ひんやりとした口どけと、ももとミルクが織りなす優しい味わいは、暑い季節のご褒美にぴったりです。

全国のファミリーマートで購入できる期間限定商品なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。

夏ならではの爽やかな美味しさを楽しみながら、ほっと癒やされるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡