阪神タイガース×NICE WEATHERが話題♡毎日使いたい限定コラボ6種が登場

関西で長く愛される阪神タイガースと、韓国発のライフスタイルセレクトショップNICE WEATHERによる、心ときめくコラボレーションが実現♡2026年6月1日（月）より予約受付がスタートしました。球場での観戦はもちろん、いつもの街歩きにも自然になじむおしゃれなデザインが魅力。阪神タイガースらしい熱量と、NICE WEATHERらしい遊び心が重なった、今だけの特別なコレクションをご紹介します。

球場でも街でも映えるコラボ

今回の阪神タイガース×NICE WEATHERは、応援グッズの枠を超えて楽しめるのが魅力。

チームの象徴カラーであるイエローと、NICE WEATHERのロイヤルブルーを効かせたデザインは、ぱっと目を引きながらも普段のコーデに取り入れやすい絶妙なバランスです。

さらに、阪神タイガースの人気マスコット・トラッキーがNICE WEATHERのアイテムを身につけたグラフィックや、「NICE TIGERS」のロゴも登場。

ファンにはたまらない特別感と、ファッションとしての楽しさをどちらも味わえるラインアップに仕上がっています♪

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全6種のアイテムをチェック

NW×阪神T PRINT TEE １

NW×阪神T PRINT TEE ２

NW×阪神T PRINT TEE 3

まずはTシャツ3種。

「NW×阪神T PRINT TEE 1」「NW×阪神T PRINT TEE 2」「NW×阪神T PRINT TEE 3」は各7,920円。

カラーはホワイト、チャコールグレー、イエロー、サイズはS・M・L・XLです。古着のようなユーズド感にこだわった柔らかな風合いで、さらっと着るだけでこなれた印象に。

NW×阪神T CAP 1

NW×阪神T CAP 2

キャップは2種展開。

「NW×阪神T CAP 1」「NW×阪神T CAP 2」は各5,940円。カラーはホワイト、チャコールグレー、イエロー、ロイヤルブルー。

ベーシックなシックスパネル型で、カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、夏のお出かけにも活躍します。

トートバッグは「NW×阪神T TOTEBAG」9,900円。カラーはホワイト、チャコールグレー。

応援アイテムやお財布、ペットボトルまでしっかり入る使いやすいサイズ感で、デイリーに頼れるアイテムです。

＊価格は全て税込みです。

＊商品のデザインや仕様、価格、取扱いの有無等は予告なく変更になる可能性があります。

予約＆発売情報をチェック

予約受付は2026年6月1日（月）12:00から「ユナイテッドアローズ オンライン」にてスタート。発売日は6月10日（水）です。

販売店舗は「NICE WEATHER」阪急うめだ本店、心斎橋店のほか、各ECサイト。なお、＊阪神タイガース側のショップやECサイトでの取り扱いはありません。

大阪発の注目コラボだからこそ、関西のムードを感じながら楽しめるのも魅力。数量や展開状況は変わる可能性があるので、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

この夏は“好き”をおしゃれに楽しんで♡

阪神タイガースのエネルギーと、NICE WEATHERの感性が出会った今回のコレクションは、ファン心もおしゃれ心も満たしてくれるラインアップ。

観戦の日の気分を盛り上げるのはもちろん、毎日の装いに自然と取り入れられるのがうれしいポイントです♡

この夏は、お気に入りの一着や小物と一緒に、自分らしく阪神タイガースを楽しんでみてはいかがでしょうか。