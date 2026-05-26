“彼氏に借りちゃった感”が出せる♡ メンズウケ抜群な「ロゴTシャツ」着回し術

着まわせるうえに、気になるカレの視線も引けるアイテムって？今回は、中川紅葉とともに、メンズウケ抜群な「ロゴTシャツ」着回し術を4つご紹介します。彼氏に借りちゃった感が出せるダボッとシルエットが可愛い♡ 女みもアピれる万能Tシャツは、この夏持っておけば無敵。

Item 着回すアイテムはこちら♡ ロゴTシャツ 彼氏に借りちゃった感が出せるダボッとTシャツ シンプルながらにアイキャッチなロゴデザイン。広めのネックラインでずるっと肩を落とせば、女みもアピれる。 ロゴTシャツ 8,250円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）

Cordinate シンプルなナチュラルコーデ ストライプシャツをあわせたら、爽やかな夏コーデの完成。室内にいるときは羽織があると、肌寒いときに◎。 ロゴTシャツは着回し。ストライプ柄シャツ 5,940円／PUNYUS レギンスパンツ 6,990円／NADIA FLORES EN EL CORAZON ヘアピン／スタイリスト私物

Cordinate ちょっぴりあざとい♡ おうちデートコーデ ネックラインを肩まで落とさないで、鎖骨をチラ見せするのがあざとい♡ シュシュで髪をまとめれば、思わず彼も釘付けに。 ロゴTシャツは着回し。レギンスパンツ 6,990円／NADIA FLORES EN EL CORAZON シュシュ 8,419円／MINJIENA（HANA SHOWROOM）リング 1,590円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate トレンド感◎な大人っぽスタイル カジュアルTシャツ×プリーツスカートのあわせが今どき。パンプスやソックスをモノトーンにして統一感も出すと、さらにこなれ見え。 ロゴTシャツは着回し。プリーツスカート 2,969円／PHILLY ゴールドネックレス 1,760円、バラネックレス 2,390円／ともにNADIA FLORES EN EL CORAZON ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）バッグ 13,900円、お花チャーム 2,900円／ともにチャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）パンプス 9,900円／RANDA

Cordinate 花柄×ピンクの甘党スタイル ネックラインを肩まで落として、女み全開♡ ほかのアイテムもピンクや白を選べば、一気に可愛い彼ウケコーデに。 ロゴTシャツ 8,250円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）花柄キャミワンピース 6,900円／hugi ネックレス 550円／WEGO ソックス 1,650円／靴下屋（Tabio）サンダル 10,890円／RANDA 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来