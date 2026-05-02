「もう動かない！」散歩中のポメラニアンが見せる渾身のすねっぷりが話題に
【写真を見る】こんな可愛い”すね姿”、見たことない…！「お散歩もうやだ」を訴えるポメラニアン
散歩中のポメラニアンがすねてしまった瞬間を捉えた写真がXで大きな反響を呼びました。
「絶対に動かない」という強い意志が全身から伝わってくる姿に、共感と笑いの声が寄せられ、7.1万件以上の「いいね」を獲得しています。
話題になったのは、Xユーザー ちくわ（白ポメラニアン）（@chikuwa78107742）さんの投稿です。
「ひっぱってないし、なんならまだそんなに歩いてもない。」
写真に写っているのは、散歩中のポメラニアン・ちくわちゃん。地面にぺたんと座り込んで、ぎゅっと縮こまっています。
その姿は、まさに「ここから絶対に動きません！」と全身で主張しているかのよう。強い意志が伝わってくる一枚です。
ちなみに、飼い主さんはその前の様子も投稿しています。「11kgスネちゃまややこしい。『ギュンてひっぱったから もうちくやだ』」というコメントとともに、同じポーズで地面にうずくまったまま動かないちくわちゃんの姿が写っていました。まるっこいフォルムがかわいらしいのですが、飼い主さんの苦労が伺えます。
この投稿に対し、コメント欄には「いやだったよ、が身体全面に現れててかわいい」「動かないもんってなってる」など、ちくわちゃんのすねっぷりに共感する声が多数寄せられていました。
■飼い主さんに聞きました！
投稿主さんに、この写真についてお話を伺いました。
今回の反響について聞くと、「家族からはリアクションはありません（笑）。毎日見る光景なので、家族は何も感じなくなっており、『いいねがいっぱいついてよかったね』くらいだと思います」とのこと。
毎日見る光景という一言から、ちくわちゃんの"すね芸"がいかに日常のことであるかが伝わってきます。
印象的だったコメントについても教えてくれました。
飼い主さん「どのコメントが、というより、コメントをいただいた件数の多さに驚きました」
それだけ多くの人が、ちくわちゃんの全身全霊の"いや"に心を掴まれたのですね。
■"すねモード”は毎日！多い日は1回の散歩で4〜5回も
気になるのは、このすね姿がどのくらいの頻度で見られるのかです。
飼い主さん「このようなポーズになることはほぼ毎日です。多い時は一回の散歩に4、5回あります……」
1回の散歩で4〜5回。つまり、飼い主さんは毎日ちくわちゃんの"絶対に動かないモード"と向き合っているということです。散歩がなかなか進まない光景が目に浮かびます。
今回の写真の後も、ちくわちゃんはしばらくすねていたのだとか。
飼い主さん「不本意ながら……な表情で、なんとかかんとか家までたどり着きました」
そして、この瞬間の飼い主さんの気持ちも聞いてみました。
飼い主さん「いつも……というか、毎日なんですが、『またかよ……』です（笑）」
たまにならかわいくて許せそうですが、毎日となると大変ですよね……！
■ご機嫌の直し方は"追いかけっこ"！？
ちくわちゃんのご機嫌を直す特効薬はあるのでしょうか。
飼い主さん「ないのです……気の済むまで休憩か、付き合うか。抱っこしようとすると怒るので、怒って立ち上がった瞬間に後ろから追いかけると走ります。それを繰り返して家まで移動します（笑）」
抱っこもダメ、待つしかない。そしてやっと立ち上がったと思ったら、飼い主さんが後ろから追いかけることで走り出す……。まさかの"追いかけっこ方式"で家まで帰るのだそうです。もはや散歩というより、毎日のちょっとしたバトルですね。
ちなみに、写真からも伝わるちくわちゃんのふわふわ感。実際の手触りはどうなのでしょう。
飼い主さん「もふもふの内側がぽよんぽよんです（笑）」
もふもふだけでも幸せな手触りなのに、その奥にぽよんぽよんのお腹が隠れているなんて幸せすぎます！ぜひ一度触らせてほしい……！
そんなちくわちゃんの性格について聞くと、「ビビり、繊細、マイペース、内弁慶、なんか食べたい。です（笑）」との回答が。
ビビりや繊細といった性格に混じって"なんか食べたい"が並んでいるあたり、ちくわちゃんの食いしん坊っぷりが伝わってきますね。
■すねるだけじゃない！散歩中のちくわちゃんの様子
飼い主さんのXアカウントを覗いてみると、ちくわちゃんの散歩中の姿がほかにもたくさん投稿されています。
「こんなんさんぽさせてる。」という投稿では、なんと顔すら見えないほどふわふわの毛並みだけが写った1枚が。地面にぺたんと座り込んでいるのか、ただただもふもふの塊にしか見えません……！
そして「さんぽに行きたいというこの真剣なまなざしを信じていつも痛い目に遭う。」という投稿。「ぼく、散歩でたくさん歩きます！外に行かせてください」と言わんばかりの真剣な表情のちくわちゃんが写っています。この目を信じて散歩に出るのに、結局いつも動かなくなるのだそう。飼い主さんの日々の苦労が伝わってくる1枚です。
■ご主人の部屋を"自分の部屋"だと思っている！？
ちくわちゃんの最近のご様子についても聞いてみました。
飼い主さん「主人の部屋を自分の部屋だと思っていて、なんでもかんでも気に入ったものを主人の部屋に運びます。お菓子のゴミとか、ティッシュペーパーとか、脱ぎ捨ててあった靴下とかで、主人の部屋は散らかってます（笑）」
お菓子のゴミ、ティッシュ、靴下……ちくわちゃんにとってはどれも大事な宝物なのでしょうが、選ぶ基準がなんとも独特ですね。しかも、そのコレクションがすべてご主人の部屋に集結していくのだとか。知らないうちに部屋が散らかっていくご主人はいったいどんな気持ちなのでしょう……。
そんなちくわちゃんのマイペースな日常は、ちくわ（白ポメラニアン）（@chikuwa78107742）さんのXアカウントでチェックできます。気になる方は、覗いてみてくださいね！
文＝武川彩香