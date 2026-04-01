コスパ最強の無地Tシャツ「990円には見えない高級感」「高級ブランドと見間違えるようなクオリティ」プロが買っている5アイテム
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第567回をよろしくお願いします。
◆プロが選ぶTシャツマストバイ2026最新版
あっという間に冬が終わり、桜が散り……GWにもなるともう夏気候。最近はとにかく春が短く夏が長い！ そこで夏の必携アイテム無地Tを今回はチョイス！
業界歴20年以上、アパレルを隅々まで知り尽くした私がベストバイTシャツを5つ選定します！
◆着心地や風合いにこだわる服好きに好評
・BOODY メンズ クルーネックTシャツ 3900円
まずはこちら。BOODY。
レディース肌着の世界ではわりと有名なブランド。オーガニック大国オーストラリアで誕生したBOODYはサステナブルな素材と抜群の着心地、そして体を美しく見せる肌着で人気。日本でも感度の高いセレクトショップなどで取り扱いを見かけます。
そんなBOODY、実はメンズも展開しています。メンズの認知は日本ではまだまだ低いのであまり知られていませんが、着心地や風合いにこだわる服好きには評判よく、私も毎年リピ買いしています。
◆夏でもストレスなく黒が着用できるTシャツ
3900円という値段ながらシルクのような柔らかい風合いと軽さ。光沢たっぷりの風合いで高級ブランドのTシャツと見間違えるようなクオリティです。
また適度な伸縮性、そしてスポーツウェアのような通気性を持っているので「夏でもストレスなく黒が着用できるTシャツ」として人気。その薄さから白を選ぶと若干ちくび透けが気になるところではありますが、黒ならなんの文句もなし。
サイズ感はジャストフィットからリラックスフィットの中間くらい。極めてベーシックでどんなトレンドどんなパンツでも合わせやすい。加えて着心地のよさからルームウェアやパジャマに選ぶ人も多く、複数枚購入がおすすめ。個人的に今回の5枚の中で最も愛用しているアイテムです。
主たる素材はレーヨンですが、このブランドは竹繊維を使ったバンブーレーヨンを採用しており、サステナブル。独特のトロみのある風合いは他ブランドと一線を画しています。超おすすめ。
◆圧倒的にコスパがいい
・無印良品 紳士 天竺編みクルーネック半袖Tシャツ 990円
コスパという意味では圧倒的におすすめ。何と無印良品990円で天竺編みの上質Tを展開しています。
「GUでもユニクロでもこのくらいのコスパTシャツあるんじゃないの？？」
そう思うかもしれませんが、「高級感」という意味で言えば無印が最もコスパ高いかも……。光沢感と滑らかな素材で着心地がよく、またサイズ感もほどよいリラックスフィットでドレープ感が綺麗に出てくれます。
加えてポリエステルを混紡してるお陰で洗ってもシワになりにくく、上質な風合いを長く手軽に楽しめるのが魅力。もちろんポリエステルの安っぽい素材感はほとんどわからず、天然コットンの風合いのみが出るように作られており、このあたりも抜け目がありません。
◆色展開も他ブランドより豊富
細かい話ですが、ユニクロのTシャツなどは首元がバインダー仕様でになっているものも少なくありません。
首が伸びにくくガッシリとしたバインダーは耐久性としては優れていますが、どうしても見た目の肌着感やスポーツウェア感が気になる。無印は990円と安い値段ながら上品さ、上質さを意識しておりネックも細幅で美しい。
色展開も他ブランドより豊富。この価格なら普段着ない色などにもチャレンジできるし言うことなし！ コスパなら間違いなくコレです！
◆厚手で光沢があり何度洗ってもへたらない
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第567回をよろしくお願いします。
◆プロが選ぶTシャツマストバイ2026最新版
あっという間に冬が終わり、桜が散り……GWにもなるともう夏気候。最近はとにかく春が短く夏が長い！ そこで夏の必携アイテム無地Tを今回はチョイス！
◆着心地や風合いにこだわる服好きに好評
・BOODY メンズ クルーネックTシャツ 3900円
まずはこちら。BOODY。
レディース肌着の世界ではわりと有名なブランド。オーガニック大国オーストラリアで誕生したBOODYはサステナブルな素材と抜群の着心地、そして体を美しく見せる肌着で人気。日本でも感度の高いセレクトショップなどで取り扱いを見かけます。
そんなBOODY、実はメンズも展開しています。メンズの認知は日本ではまだまだ低いのであまり知られていませんが、着心地や風合いにこだわる服好きには評判よく、私も毎年リピ買いしています。
◆夏でもストレスなく黒が着用できるTシャツ
3900円という値段ながらシルクのような柔らかい風合いと軽さ。光沢たっぷりの風合いで高級ブランドのTシャツと見間違えるようなクオリティです。
また適度な伸縮性、そしてスポーツウェアのような通気性を持っているので「夏でもストレスなく黒が着用できるTシャツ」として人気。その薄さから白を選ぶと若干ちくび透けが気になるところではありますが、黒ならなんの文句もなし。
サイズ感はジャストフィットからリラックスフィットの中間くらい。極めてベーシックでどんなトレンドどんなパンツでも合わせやすい。加えて着心地のよさからルームウェアやパジャマに選ぶ人も多く、複数枚購入がおすすめ。個人的に今回の5枚の中で最も愛用しているアイテムです。
主たる素材はレーヨンですが、このブランドは竹繊維を使ったバンブーレーヨンを採用しており、サステナブル。独特のトロみのある風合いは他ブランドと一線を画しています。超おすすめ。
◆圧倒的にコスパがいい
・無印良品 紳士 天竺編みクルーネック半袖Tシャツ 990円
コスパという意味では圧倒的におすすめ。何と無印良品990円で天竺編みの上質Tを展開しています。
「GUでもユニクロでもこのくらいのコスパTシャツあるんじゃないの？？」
そう思うかもしれませんが、「高級感」という意味で言えば無印が最もコスパ高いかも……。光沢感と滑らかな素材で着心地がよく、またサイズ感もほどよいリラックスフィットでドレープ感が綺麗に出てくれます。
加えてポリエステルを混紡してるお陰で洗ってもシワになりにくく、上質な風合いを長く手軽に楽しめるのが魅力。もちろんポリエステルの安っぽい素材感はほとんどわからず、天然コットンの風合いのみが出るように作られており、このあたりも抜け目がありません。
◆色展開も他ブランドより豊富
細かい話ですが、ユニクロのTシャツなどは首元がバインダー仕様でになっているものも少なくありません。
首が伸びにくくガッシリとしたバインダーは耐久性としては優れていますが、どうしても見た目の肌着感やスポーツウェア感が気になる。無印は990円と安い値段ながら上品さ、上質さを意識しておりネックも細幅で美しい。
色展開も他ブランドより豊富。この価格なら普段着ない色などにもチャレンジできるし言うことなし！ コスパなら間違いなくコレです！
◆厚手で光沢があり何度洗ってもへたらない