オールド・トラフォード以来の衝撃──“聖地”の圧倒的スケールに息を呑む【現地発】
これだけの衝撃を受けたのは、マンチェスター・ユナイテッドの本拠地オールド・トラフォードを訪れて以来か。
ひと言で、壮大──。いや、それだけでは言い表せない。
スコットランド・サッカーの“聖地”ハムデン・パークのスケールの大きさに、思わず息を呑んだ。ここでプレーできる選手は、どれほどの誇りを感じるのだろうか。そんな思いが自然と浮かぶ。
受付でメディアパスを受け取り、メディアセンターへ向かう。メディアセンターには広大なスペースが広がり、取材環境も申し分ない。電源設備も充実しており、機能面でも高い水準を誇っている。
特に印象的だったのが、プレスカンファレンスルーム（会見場）だ。映画館のような造りで、床には青のカーペットが敷かれ、壁面も同系色で統一されている。落ち着きと気品を兼ね備えた空間は、スコットランド・サッカーの歴史と伝統を感じさせた。
さらに圧倒されたのは、ピッチレベルからの眺めだ。スタジアム全体を見渡すその視界は、文字通り特別なものだった。
いよいよ、日本代表の戦いが始まる。この場所で何が起きるのか──。高揚感とともに、その瞬間を目撃できることへの期待が、胸の内に広がっていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
ひと言で、壮大──。いや、それだけでは言い表せない。
スコットランド・サッカーの“聖地”ハムデン・パークのスケールの大きさに、思わず息を呑んだ。ここでプレーできる選手は、どれほどの誇りを感じるのだろうか。そんな思いが自然と浮かぶ。
受付でメディアパスを受け取り、メディアセンターへ向かう。メディアセンターには広大なスペースが広がり、取材環境も申し分ない。電源設備も充実しており、機能面でも高い水準を誇っている。
特に印象的だったのが、プレスカンファレンスルーム（会見場）だ。映画館のような造りで、床には青のカーペットが敷かれ、壁面も同系色で統一されている。落ち着きと気品を兼ね備えた空間は、スコットランド・サッカーの歴史と伝統を感じさせた。
さらに圧倒されたのは、ピッチレベルからの眺めだ。スタジアム全体を見渡すその視界は、文字通り特別なものだった。
いよいよ、日本代表の戦いが始まる。この場所で何が起きるのか──。高揚感とともに、その瞬間を目撃できることへの期待が、胸の内に広がっていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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