今日27日(金)は九州から関東は春本番の暖かさとなり、お花見日和の所が多くなりそうです。ただ、夜は気温が下がり、空気がひんやりするでしょう。夜桜見物は寒さ対策が必要です。

日中はお花見日和 服装は軽めでOK

今日27日(金)は全国的におおむね晴れるでしょう。特に九州から東海は日中は気温がぐんぐん上がり、福岡や広島、大阪、名古屋では最高気温が20℃前後と、お花見にもぴったりの陽気となるでしょう。日中は日差しのもとでは暖かく、コートなどがなくても長袖シャツやカットソーで快適に過ごせそうです。





関東も東京の最高気温は19℃と昨日26日より気温がグッと上がるでしょう。昼間は過ごしやすい体感となりそうです。服装指数は40〜50で、薄手のジャケットを羽織ればちょうど良いでしょう。

夜桜見物はしっかり防寒を 北海道も万全の寒さ対策をして

ただ、夜は注意が必要です。日が沈むと気温は一気に下がり、東京でも10℃前後まで冷え込むでしょう。夜桜見物の際は日中よりも暖かい服装が必要です。薄手のコートやストール、インナーの重ね着などでしっかりと調整しましょう。



北海道は日中も気温が低く、札幌は9℃、仙台も11℃とヒンヤリするでしょう。まだ万全の寒さ対策が欠かせません。コートや厚手の上着が必要な寒さとなるでしょう。手袋やマフラーもあると安心です。



沖縄は24℃前後まで上がり、昼間は長袖シャツ1枚でも過ごしやすい陽気です。ただ、こちらも夜は肌寒さを感じることがありますので、軽く羽織れるものがあると良いでしょう。



今日27日(金)は春らしい暖かさの中でお花見を楽しめる一方、昼と夜の寒暖差が大きい一日となりそうです。日中は軽めの服装でも夜はしっかり寒さ対策をして快適に桜をお楽しみください。