キンプリ永瀬廉、大物俳優2人が自宅訪問 “注意できなかったこと”明かす「届いたら怖いんですけど…」
【モデルプレス＝2026/03/26】King ＆ Princeの永瀬廉が3月25日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。大物俳優とのプライベートでの交流を明かした。
【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人
永瀬は「先日福山さんと大泉さんと3人でご飯行ってまいりました」と、「ラストマン」で共演した福山雅治、大泉洋と食事に行ったことを報告。「福山さんから『お店ここです』って送られてきて。そこすごかった…」と口にし、「ネット載ってない、住所載ってない、電話番号載ってない。『これどうやって予約するんですか？』みたいな。一見さんお断りとかじゃないよ、選びに選び抜かれた人たちしか行けないお店に行ってまいりました」と福山が選んだ店への驚きを明かした。
そして、「日本語で言うと創作フレンチとかイタリアンみたいな感じなんだけど、ガチガチに美味かった」と話し、「俺がびっくりしたのが泡だらけのパスタが出てきて…」と回顧。「『この泡なんですか？』って聞いたらきのこだったの」と出てきた料理に衝撃を受けたことも告白した。
さらに、「なんと、福山さんと洋さん俺んち来ました」と食事の後に永瀬の自宅を2人が訪問したことも話した永瀬。福山は2〜3年前にも永瀬宅を訪れていたそうだが、「『模様替えをした』っていう話をしたら『じゃあ今日も行くよ』ってなって…。『やっぱいい家だね』ってずっと言ってくれてて」と褒められたことを振り返った。
しかし、続けて「届いたら怖いんですけど…」と前置きしつつ、「僕じゅうたん敷いてるんですけど、じゅうたんの上に2人ともスリッパのままで上がってしまっていて…。それが注意できなかった」と小声で2人にクレームも。「俺ダメなんですよ、裸足で上がってほしいんですけど」と潔癖な一面を見せつつ「これ届くかな、福山さんに…。別に福山さんと洋さんなら良くて。あそこまでいっちゃうと全然何してくれてもいいんで」と慌てて付け加え、笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人
◆永瀬廉、大物俳優と食事へ
永瀬は「先日福山さんと大泉さんと3人でご飯行ってまいりました」と、「ラストマン」で共演した福山雅治、大泉洋と食事に行ったことを報告。「福山さんから『お店ここです』って送られてきて。そこすごかった…」と口にし、「ネット載ってない、住所載ってない、電話番号載ってない。『これどうやって予約するんですか？』みたいな。一見さんお断りとかじゃないよ、選びに選び抜かれた人たちしか行けないお店に行ってまいりました」と福山が選んだ店への驚きを明かした。
◆永瀬廉、福山雅治＆大泉洋が自宅を訪問
さらに、「なんと、福山さんと洋さん俺んち来ました」と食事の後に永瀬の自宅を2人が訪問したことも話した永瀬。福山は2〜3年前にも永瀬宅を訪れていたそうだが、「『模様替えをした』っていう話をしたら『じゃあ今日も行くよ』ってなって…。『やっぱいい家だね』ってずっと言ってくれてて」と褒められたことを振り返った。
しかし、続けて「届いたら怖いんですけど…」と前置きしつつ、「僕じゅうたん敷いてるんですけど、じゅうたんの上に2人ともスリッパのままで上がってしまっていて…。それが注意できなかった」と小声で2人にクレームも。「俺ダメなんですよ、裸足で上がってほしいんですけど」と潔癖な一面を見せつつ「これ届くかな、福山さんに…。別に福山さんと洋さんなら良くて。あそこまでいっちゃうと全然何してくれてもいいんで」と慌てて付け加え、笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】