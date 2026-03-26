「ワイドショーとかでも」GMARCHの“知名度が高い”大学ランキング1位に「知らない人はいない」の声！
学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の頭文字をとった有名私立大学群であるGMARCH。最も多くの人に知られている大学はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「GMARCH」に関するアンケートを実施しました。その中から、「GMARCHの中で最も知名度が高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「大学名に詳しくない人も明治大学は知っている確率が高いからです」（40代男性／東京都）
「メディア露出が多いから」（40代女性／兵庫県）
「一番良く聞くしスポーツなどでも有名」（40代男性／兵庫県）
▼回答者コメント
「駅伝のイメージで知名度が高いと思う」（40代女性／北海道）
「知らない人はいないと思うから」（20代女性／宮城県）
「結構ワイドショーとかでも名前を聞くから」（40代男性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「GMARCH」に関するアンケートを実施しました。その中から、「GMARCHの中で最も知名度が高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
2位：明治大学／70票2位にランクインしたのは明治大学です。大学の規模の大きさや歴史の長さに加え、多くの著名なOB・OGの存在により、地方でも「明治」の名前は広く浸透しています。大学名に詳しくない人でも知っている確率が高いという声が多く寄せられました。
▼回答者コメント
「大学名に詳しくない人も明治大学は知っている確率が高いからです」（40代男性／東京都）
「メディア露出が多いから」（40代女性／兵庫県）
「一番良く聞くしスポーツなどでも有名」（40代男性／兵庫県）
1位：青山学院大学／146票1位に輝いたのは青山学院大学でした。146票を獲得し、2位以下に大差をつける結果となりました。箱根駅伝での活躍に加え、渋谷・表参道エリアに立地する都会的なキャンパスのイメージ、芸能人やアナウンサーなど著名な卒業生の多さが、世代を問わず高い知名度につながっているとみられます。
▼回答者コメント
「駅伝のイメージで知名度が高いと思う」（40代女性／北海道）
「知らない人はいないと思うから」（20代女性／宮城県）
「結構ワイドショーとかでも名前を聞くから」（40代男性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)