MLB公式Instagramは3月22日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）とテオスカー・ヘルナンデス（33）が、エンゼルスとのオープン戦でそろって3打点を挙げたことを紹介した。大谷は「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打3打点、1四球を記録。エンゼルスに先行された直後の3回、ドジャースは一挙10得点の猛攻を見せた。

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投稿では、上段に打席へ向かうヘルナンデス、下段に大谷を配置し、「How it started…」「How it ended!」のテロップとスコア表示で試合の流れを対比。エンゼルスに先行された3回から、ドジャースが一挙10点を奪って10-1とした爆発力がひと目で伝わる構成になっている。投稿文でも、ヘルナンデスと大谷がそろって3打点をマークしたことが力強く伝えられていた。

【画像】大谷とヘルナンデス、3回の猛攻（画像はMLB公式Instagramより引用）

この投稿には、SNSユーザーから「テオスカーの一発に大谷のタイムリー、四球も絡んで完全に流れはドジャース」「見事な爆発力の試合ですね！」「ドジャースつっよ、さすがの大谷さん！」「This season is going to be epic!」といった称賛の声が寄せられている。