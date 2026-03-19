米地元紙『ロサンゼルス・タイムズ』は17日（日本時間18日）、「『可能性は無限大だ』ムーキー・ベッツがヨシノブ・ヤマモトの練習方法を取り入れている」と題した記事を掲載。ドジャースのムーキー・ベッツ内野手がスプリングトレーニングで取り組んできたトレーニングについてコメントし、注目を集めている。

■苦難の1年を経て2026年に挑む

ベッツは日本で幕を開けた2025年シーズン開幕前に体調を崩すなど、150試合に出場したものの、打率.258、20本塁打、82打点、OPS.732に終わった。本来の輝きは鳴りを潜め、不完全燃焼の1年となった。

そうした中、今春のキャンプでは山本由伸投手の専属トレーナーとしてオリックス時代からタッグを組む矢田修氏に師事。山本も取り組むやり投げトレーニングを取り入れ、矢田氏を肩車で背負う姿が伝えられるなど、33歳の新たな挑戦が報じられてきた。

『ロサンゼルス・タイムズ』はベッツのコメントを伝えており、「もっと上手くなりたいんです」と言及。さらに「息子に偉大な選手になる方法を教えたいと思っている。そのためには、まず自分がそれを経験しなければならない。心を開いていれば可能性は無限に広がるんだ」と、家族の存在が自身を高めるモチベーションになっていると明かした。

そのうえで「毎朝起きて、先生に教えてもらったストレッチをして、やり投げをしている」と矢田氏のトレーニングに取り組んでいる様子を明かしながら、守備力向上につながっていると実感を口にし、「ヤマモトと矢田先生には本当に感謝している。先生たちは間違いなく、僕の考え方、人生、そしてプレーを変えてくれました」と、自身が感じている確かな変化を語った。

ベッツは今年のはじめに、現在のドジャースとの契約が切れる2032年限りでの現役引退の意向を明かすなど、ドジャースで残りの野球人生を全うする考えを示している。今春の新たな取り組みを経て、26年シーズンに完全復活を果たせるか。その活躍に注目が集まる。