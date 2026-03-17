　パラグアイサッカー協会(APF)は16日、国際親善試合2試合に臨むパラグアイ代表メンバーを発表した。パラグアイは27日にギリシャ、31日にモロッコと対戦する。

　昨年10月に日本とも国際親善試合を行い、2-2で引き分けたパラグアイ。W杯前最後の活動となる3月シリーズにもFWミゲル・アルミロン(アトランタ・ユナイテッド)、FWフリオ・エンシソ(ストラスブール)、MFディエゴ・ゴメス(ブライトン)、DFオマル・アルデレテ(サンダーランド)といったプレミアリーグで実績を持つ選手たちが名を連ねた。

　さらに4選手を初招集。U-20W杯で全4試合にフル出場していた20歳の左SBアレクサンドロ・マイダナ(タジェレス)、パリ五輪メンバーで日本戦にも出場していた24歳のFWグスタボ・カバジェロ(ポーツマス)、ブラジルからの帰化で同国1部で豊富な実績を持つ24歳のMFマウリシオ・マガリャンイス(パルメイラス)、29歳にして初代表のDFホセ・カナレ(ラヌース)といった個性豊かな選手が抜擢された。

　パラグアイ代表メンバーは以下のとおり。

▽GK

ロベルト・フェルナンデス(セロ・ポルテーニョ)

オルランド・ヒル(サン・ロレンソ)

ガストン・オルベイラ(オリンピア)

▽DF

グスタボ・ゴメス(パルメイラス)

オマル・アルデレテ(サンダーランド)

フニオール・アロンソ(アトレチコ・ミネイロ)

ファビアン・バルブエナ(グレミオ)

グスタボ・ベラスケス(セロ・ポルテーニョ)

ホセ・カナレ(ラヌース)

フアン・カセレス(ディナモ・モスクワ)

アラン・ベニテス(リベルタ)

アレクサンドロ・マイダナ(タジェレス)

▽MF

マティアス・ガラルサ(アトランタ・ユナイテッド)

アンドレス・クバス(バンクーバー・ホワイトキャップス)

ブライアン・オヘダ(オーランド・シティ)

ダミアン・ボバディージャ(サンパウロ)

ディエゴ・ゴメス(ブライトン)

アレハンドロ・ロメロ(アルアイン)

マウリシオ・マガリャンイス(パルメイラス)

▽FW

ミゲル・アルミロン(アトランタ・ユナイテッド)

グスタボ・カバジェロ(ポーツマス)

ラモン・ソサ(パルメイラス)

ガブリエル・アバロス(インデペンディエンテ)

フリオ・エンシソ(ストラスブール)

アントニオ・サナブリア(クレモネーゼ)

アレックス・アルセ(インデペンディエンテ・リバダビア)