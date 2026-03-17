パラグアイ代表メンバー発表!! アルミロン&ゴメスら常連組に、ブラジルから帰化した実力派MFら4人を初招集
パラグアイサッカー協会(APF)は16日、国際親善試合2試合に臨むパラグアイ代表メンバーを発表した。パラグアイは27日にギリシャ、31日にモロッコと対戦する。
昨年10月に日本とも国際親善試合を行い、2-2で引き分けたパラグアイ。W杯前最後の活動となる3月シリーズにもFWミゲル・アルミロン(アトランタ・ユナイテッド)、FWフリオ・エンシソ(ストラスブール)、MFディエゴ・ゴメス(ブライトン)、DFオマル・アルデレテ(サンダーランド)といったプレミアリーグで実績を持つ選手たちが名を連ねた。
さらに4選手を初招集。U-20W杯で全4試合にフル出場していた20歳の左SBアレクサンドロ・マイダナ(タジェレス)、パリ五輪メンバーで日本戦にも出場していた24歳のFWグスタボ・カバジェロ(ポーツマス)、ブラジルからの帰化で同国1部で豊富な実績を持つ24歳のMFマウリシオ・マガリャンイス(パルメイラス)、29歳にして初代表のDFホセ・カナレ(ラヌース)といった個性豊かな選手が抜擢された。
パラグアイ代表メンバーは以下のとおり。
▽GK
ロベルト・フェルナンデス(セロ・ポルテーニョ)
オルランド・ヒル(サン・ロレンソ)
ガストン・オルベイラ(オリンピア)
▽DF
グスタボ・ゴメス(パルメイラス)
オマル・アルデレテ(サンダーランド)
フニオール・アロンソ(アトレチコ・ミネイロ)
ファビアン・バルブエナ(グレミオ)
グスタボ・ベラスケス(セロ・ポルテーニョ)
ホセ・カナレ(ラヌース)
フアン・カセレス(ディナモ・モスクワ)
アラン・ベニテス(リベルタ)
アレクサンドロ・マイダナ(タジェレス)
▽MF
マティアス・ガラルサ(アトランタ・ユナイテッド)
アンドレス・クバス(バンクーバー・ホワイトキャップス)
ブライアン・オヘダ(オーランド・シティ)
ダミアン・ボバディージャ(サンパウロ)
ディエゴ・ゴメス(ブライトン)
アレハンドロ・ロメロ(アルアイン)
マウリシオ・マガリャンイス(パルメイラス)
▽FW
ミゲル・アルミロン(アトランタ・ユナイテッド)
グスタボ・カバジェロ(ポーツマス)
ラモン・ソサ(パルメイラス)
ガブリエル・アバロス(インデペンディエンテ)
フリオ・エンシソ(ストラスブール)
アントニオ・サナブリア(クレモネーゼ)
アレックス・アルセ(インデペンディエンテ・リバダビア)
昨年10月に日本とも国際親善試合を行い、2-2で引き分けたパラグアイ。W杯前最後の活動となる3月シリーズにもFWミゲル・アルミロン(アトランタ・ユナイテッド)、FWフリオ・エンシソ(ストラスブール)、MFディエゴ・ゴメス(ブライトン)、DFオマル・アルデレテ(サンダーランド)といったプレミアリーグで実績を持つ選手たちが名を連ねた。
パラグアイ代表メンバーは以下のとおり。
▽GK
ロベルト・フェルナンデス(セロ・ポルテーニョ)
オルランド・ヒル(サン・ロレンソ)
ガストン・オルベイラ(オリンピア)
▽DF
グスタボ・ゴメス(パルメイラス)
オマル・アルデレテ(サンダーランド)
フニオール・アロンソ(アトレチコ・ミネイロ)
ファビアン・バルブエナ(グレミオ)
グスタボ・ベラスケス(セロ・ポルテーニョ)
ホセ・カナレ(ラヌース)
フアン・カセレス(ディナモ・モスクワ)
アラン・ベニテス(リベルタ)
アレクサンドロ・マイダナ(タジェレス)
▽MF
マティアス・ガラルサ(アトランタ・ユナイテッド)
アンドレス・クバス(バンクーバー・ホワイトキャップス)
ブライアン・オヘダ(オーランド・シティ)
ダミアン・ボバディージャ(サンパウロ)
ディエゴ・ゴメス(ブライトン)
アレハンドロ・ロメロ(アルアイン)
マウリシオ・マガリャンイス(パルメイラス)
▽FW
ミゲル・アルミロン(アトランタ・ユナイテッド)
グスタボ・カバジェロ(ポーツマス)
ラモン・ソサ(パルメイラス)
ガブリエル・アバロス(インデペンディエンテ)
フリオ・エンシソ(ストラスブール)
アントニオ・サナブリア(クレモネーゼ)
アレックス・アルセ(インデペンディエンテ・リバダビア)