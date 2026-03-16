「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）

ＷＢＣの準々決勝が１４日、マイアミのローンデポパークで行われ、日本が５対８でベネズエラに敗れた。試合前には、前回大会で日本の世界一に貢献したラーズ・ヌートバー＝カージナルスが侍ジャパンのメンバーと再会し、熱い抱擁を交わす姿があった。

ネットフリックスの中継ゲストとして球場を訪れたヌートバー。試合前には、周東佑京、近藤健介ら前回メンバーと再会し、笑顔で熱い抱擁。懐かしいチームメートとの再会に、一気に表情がほころんだ。

打撃ケージ付近にいた大谷翔平は、関係者から「ヌートバー（いるよ）」と教えられ、規制線の外側で練習を見守っていたヌートバーに指を指し、手招き。少しためらいながら、「こっちに来て、って？」と英語で聞くと、大谷は「Ｏｈｔａｎｉ ｐａｓｓ（大谷パス）」とジョークを飛ばしながら迎え、笑顔でしっかり抱き合った。

この様子をＷＢＣの公式ＳＮＳが投稿。「ラーズ・ヌートバーは“Ｏｈｔａｎｉ ｐａｓｓ”を与えられ、ショウヘイと再会」と泣き笑いのマークを添えて発信すると、投稿から１日で４万７０００件の「いいね！」を記録。「Ｉ ｗａｎｔ ａｎ Ｏｈｔａｎｉ ｐａｓｓ！」「Ｉ ｌｏｖｅ ｔｈａｔ Ｍａｎ♥」「Ｏｈｔａｎｉ ｍａｋｅｓ ｅｖｅｒｙｏｎｅ ａｒｏｕｎｄ ｈｉｍ ｆｅｅｌ ｈａｐｐｙ（大谷はいつも周りの人を幸せにする）」「大谷パス最強」「逢えてよかったね」など英語や日本語、スペイン語でメッセージが寄せられる反響となっている。