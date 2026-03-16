飼い主さんは40分ほど留守にしていただけなのに、ワンコはとても嬉しそうに迎えてくれて…？ワンコの可愛すぎる表情に悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で24万1000回再生を突破。「天使」「癒された」「抱きしめたくなる」といった声が寄せられています。

【動画：40分だけ、犬に『お留守番』を頼んだ結果→帰宅後の顔が…反則級に可愛い『まさかの表情』】

ワンコのお出迎え時の表情が可愛すぎる

TikTokアカウント「06sakura03」に投稿されたのは、40分ほど留守にしていた飼い主さんが帰ってきて、柴犬の「さくら」ちゃんと再会した時の様子です。飼い主さんが部屋に入ると、さくらちゃんはお座りしてお出迎えしてくれたそう。

しかもお目目を細めて口角を上げ、ニコ～ッと笑顔を見せていたとか。たった40分そばを離れていただけなのに、これほど嬉しさ全開の表情で迎えてくれるとは…！あまりにも愛おしい姿に、飼い主さんも「可愛すぎ！」とキュンキュンしてしまったそうです。

愛にあふれた光景にほっこり

そして飼い主さんが頭やあごを撫でてあげると、さくらちゃんは舌をペロペロさせながらうっとり…。最後は飼い主さんの手を優しく舐めて、改めて「おかえりなさい」を伝えてくれたそう。愛にあふれた光景は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「本当に可愛すぎます。キュンです」「満面の笑顔、最高だよ～」「こりゃたまらん。愛おしい」「こっちまで口角あがりまくり」といったコメントが寄せられています。

ワンコの笑顔あふれる日々

さくらちゃんは感情豊かで、飼い主さんが朝起きてきた時や大好きな人がお家に遊びにきた時にも、とびきりの笑顔を見せてくれるそうです。そしてそのハッピーなスマイルは、周りの人々も笑顔にしてくれるのだとか。これからもさくらちゃんや飼い主さんが、笑顔と幸せにあふれた日々を過ごせますように。

TikTokアカウント「06sakura03」には、さくらちゃん＆同居犬「うめ」ちゃんの日常が投稿されています。2匹の可愛い姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「06sakura03」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。