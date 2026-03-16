フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ

日付：2026年3月16日（月）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 109 - 103 ポートランド・トレイルブレイザーズ

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし30-27で終了する。

第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し53-54で終了する。

第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し82-76で終了する。

第4クォーターは両チーム譲らず109-103で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-16 09:35:06 更新