【NBA試合速報】2026年3月16日（月） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
日付：2026年3月16日（月）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 109 - 103 ポートランド・トレイルブレイザーズ
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし30-27で終了する。
第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し53-54で終了する。
第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し82-76で終了する。
第4クォーターは両チーム譲らず109-103で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-16 09:35:06 更新