マルシィ・吉田右京がINI・髙塚大夢に初の楽曲提供！HIROMU (INI) 「またどこかで」デジタルリリース決定

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INIのメンバープロデュース企画「INI STUDIO』(読み:アイエヌアイ スタジオ)」にて、高塚大夢（高ははしごだか）のオリジナル楽曲「またどこかで」が、3月17日にデジタルリリースすることが発表された。各種音楽配信サービスおよびTik Tokにて配信開始となる。

■「またどこかで」はマルシィ・吉田右京が作詞作曲を手掛けた提供曲

マルシィは過去にINIの冠ラジオ番組『From INI』や、2025年3月に開催したINI冠番組発イベント『INITIME MUSIC LIVE』にも出演。高塚と吉田右京はイベントでの共演をきっかけに親交を深め、プライベートでも交流があり、今回の楽曲制作および楽曲提供に至ったとのこと。

そしてアレンジは今回2人の希望でトオミヨウに依頼。ストリングスが美しい旋律を奏で、生楽器のふくよかさがメロディの良さを最大限に引き出している極上の楽曲に仕上がっている。なお、本楽曲のMVも近日公開予定。続報を待ちたい。

またデジタルリリースを記念して、3月17日にはINI公式StationheadにてListening Partyが開催。さらに3月18日21:00頃からはINI高塚とマルシィ右京によるコラボインスタライブ配信を実施予定している。

本楽曲のリリースにあたって、高塚大夢、吉田右京よりコメントが到着している。

■高塚大夢(INI) コメント

■吉田右京（マルシィ） コメント

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.03.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「またどこかで」

■関連リンク

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/

■【画像】「またどこかで」ジャケット写真

■【画像】マルシィアーティスト写真