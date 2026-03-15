「女神様ど増してる」イコラブ大谷映美里、“28歳のみりにゃ”バースデーショット！ 「雰囲気反則でしょ」
大谷映美里さんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。28歳のバースデーショットを披露しました。
【写真】大谷映美里、“28歳のみりにゃ”公開！
この投稿にコメントでは「また、さらに可愛くなってるじゃない！」「花束とケーキに囲まれたこの笑顔が最高すぎて癒される…」「花とケーキの写真尊い！！！」「28歳スタート素敵すぎる」「女神様ど増してる」「28歳であの雰囲気反則でしょ」など祝福の声が多数寄せられています。
【写真】大谷映美里、“28歳のみりにゃ”公開！
「28歳であの雰囲気反則でしょ」大谷さんは「誕生日を迎えました 28歳のみりにゃもよろしくお願いします」とつづり、3枚の写真を投稿。大きな花束を抱えた白いワンピース姿やバースデーケーキを手にウインクをするバースデーショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「また、さらに可愛くなってるじゃない！」「花束とケーキに囲まれたこの笑顔が最高すぎて癒される…」「花とケーキの写真尊い！！！」「28歳スタート素敵すぎる」「女神様ど増してる」「28歳であの雰囲気反則でしょ」など祝福の声が多数寄せられています。