指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは3月15日、自身のXを更新。28歳のバースデーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：大谷映美里さん公式Xより）

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大谷映美里さんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。28歳のバースデーショットを披露しました。

【写真】大谷映美里、“28歳のみりにゃ”公開！

「28歳であの雰囲気反則でしょ」

大谷さんは「誕生日を迎えました 28歳のみりにゃもよろしくお願いします」とつづり、3枚の写真を投稿。大きな花束を抱えた白いワンピース姿やバースデーケーキを手にウインクをするバースデーショットを披露しています。

この投稿にコメントでは「また、さらに可愛くなってるじゃない！」「花束とケーキに囲まれたこの笑顔が最高すぎて癒される…」「花とケーキの写真尊い！！！」「28歳スタート素敵すぎる」「女神様ど増してる」「28歳であの雰囲気反則でしょ」など祝福の声が多数寄せられています。

「ハーフツイン似合ってて可愛すぎる！」

13日の投稿では、超ミニ丈スカートに白いシースルーニーハイソックスを合わせ、ハーフツインのヘアスタイルを披露している大谷さん。ファンからは「ガーリーみりにゃ最高に可愛いよ〜〜」「ハーフツイン似合ってて可愛すぎる！」「ハーフツインのみりちゃん甘々強めでだいすき」「天才的なかわいさ！！！」など称賛の声が寄せられました。(文:福島 ゆき)