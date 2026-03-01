エールディヴィジ 25/26の第27節 PSVとＮＥＣの試合が、3月15日02:45にフィリップス・スタディオンにて行われた。

PSVはリカード・ペピ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、パウル・ワナー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）はベンチからのスタートとなった。

20分に試合が動く。ＮＥＣのサミ・ウィッサ（MF）のアシストからリンセン（FW）がゴールを決めてＮＥＣが先制。

さらに38分ＮＥＣが追加点。佐野 航大（MF）のアシストからリンセン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、42分、PSVのイスマエル・サイバリ（MF）のアシストからキリアン・シルディリア（DF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とＮＥＣがリードしてハーフタイムを迎えた。

PSVは後半の頭から選手交代。ヤレク・ガシオロウスキ（DF）からマイロン・ボアドゥ（FW）に交代した。

56分、ＮＥＣが選手交代を行う。イェトロ・ウィレムス（DF）からブラム・ナイティンク（DF）に交代した。

64分、ＮＥＣが選手交代を行う。サミ・ウィッサ（MF）からユセフ・エルカカティ（FW）に交代した。

67分ＮＥＣが追加点。ユセフ・エルカカティ（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

70分、PSVが選手交代を行う。リカード・ペピ（FW）からクハイブ・ドリウエック（FW）に交代した。

76分、PSVが選手交代を行う。デニス・マン（FW）からエスミール・バジャラクタレビッチ（MF）に交代した。

83分、ＮＥＣが選手交代を行う。リンセン（FW）からディルク・プロペル（MF）に交代した。

86分、PSVが選手交代を行う。パウル・ワナー（MF）からノア・フェルナンデス（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分、PSVのクハイブ・ドリウエック（FW）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

そのまま試合終了。ＮＥＣが2-3で勝利した。

なお、ＮＥＣに所属する佐野 航大（MF）はフル出場した。79分にイエローカードを受けている。小川 航基（FW）は出場しなかった。

2026-03-15 04:51:01 更新