【きょうから】丸亀製麺『ぶっかけうどん』注文でもう一杯『ぶっかけうどん』がもらえる 全8種の無料薬味とトッピングで自分好みの一杯を
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、11日から13日の3日間、『ぶっかけうどん』並（440円）・大（630円）・得（820円）サイズのうちいずれかを一杯購入すると、『ぶっかけうどん』並サイズを一杯無料でプレゼントする。
【写真】『ぶっかけうどん』おすすめトッピングの「青ねぎ」
『ぶっかけうどん』は、つけだしにつけるのが面倒だと、うどんにだしをぶっかけたことからその名がついたともいわれる、本場・讃岐の定番。シンプルにうどん本来の小麦の香りやコシを楽しめる、同店創業以来人気の商品。うどんは“冷”を選ぶと、より一層コシの強さを楽しめる。
ぶっかけだしは、北海道産の真昆布や厳選された混合節を使用し、数時間おきに丁寧に引く白だしに、“かえし”を加え、うどんのおいしさを引き立てる味わいに仕立てている。
同店では、無料で使える7種の薬味と1種のトッピングを用意。『ぶっかけうどん』へのおすすめは、「青ねぎ」と「おろししょうが」。うどんのコシを感じる食感と相性抜群で、さっぱりと食べることができる。辛いものが好きな人には、ピリリとしびれる花椒の辛さがうどんに合うよう仕立てられた「しび辛ラー油」もおすすめ。
※価格は全て税込
