どこで買うか？も大事ね。

先日発表されたMacBook NeoとMacBook Air（M5）。いち早く手に入れたい！という方はもうAppleストアで購入済みかと思いますが、様子を伺っていた方々にちょっといい話。

Amazonの方が安いです。

MacBook Neo 8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ - シトラス 99,800円 Amazonで見る PR PR

MacBook Neoは価格は同じですが、1％のポイント（998pt）が付きます。

MacBook Air M5チップ搭載 16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ - シルバー 177,333円 Amazonで見る PR PR

13インチのMacBook Airはシルバーとスカイブルーが17万7333円。Appleストアより7,467円安く設定されていました。さらにポイントも1％（1,733pt）付きます。

MacBook Air M5チップ搭載 16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ - ミッドナイト 219,800円 Amazonで見る PR PR

15インチのMacBook AirはAppleストアと価格は同じ。でも、ポイント1％（2,198pt）分オトクですね。

というわけで、Amazonメインでお買い物している皆様は、こちらからの購入も検討してみてください。ポイント付くのはうれしいですからね。

Source: Amazon（1, 2, 3）