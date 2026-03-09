MacBook NeoとAir、Amazonで買うとちょっとお得ですよ
どこで買うか？も大事ね。
先日発表されたMacBook NeoとMacBook Air（M5）。いち早く手に入れたい！という方はもうAppleストアで購入済みかと思いますが、様子を伺っていた方々にちょっといい話。
Amazonの方が安いです。
MacBook Neo 8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ - シトラス
99,800円
MacBook Neoは価格は同じですが、1％のポイント（998pt）が付きます。
MacBook Air M5チップ搭載 16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ - シルバー
177,333円
13インチのMacBook Airはシルバーとスカイブルーが17万7333円。Appleストアより7,467円安く設定されていました。さらにポイントも1％（1,733pt）付きます。
MacBook Air M5チップ搭載 16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ - ミッドナイト
219,800円
15インチのMacBook AirはAppleストアと価格は同じ。でも、ポイント1％（2,198pt）分オトクですね。
というわけで、Amazonメインでお買い物している皆様は、こちらからの購入も検討してみてください。ポイント付くのはうれしいですからね。
