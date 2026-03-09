オックスフォード・ユナイテッドは、アカデミーに所属していた15歳の女子選手アメリア・アプリンがフラムとの試合中に倒れて死亡したと発表した。



クラブは声明で次のように述べた。



「オックスフォード・ユナイテッドの全員から、アメリアの家族、友人、チームメイト、コーチたちに心から哀悼の意を表します」



「我々は、オックスフォード・ユナイテッドとフラム・フットボールクラブの医療スタッフ、そして救急隊の尽力に感謝の意を表したいと思います。クラブは、この悲劇的な事件の影響を受けたアメリアさんの家族、選手、コーチ、スタッフに支援を提供します。この困難な時期に、ご家族のプライバシーが尊重されるよう願っています」





死亡理由は発表されていないが、英『Daily Mail』によるとSNSに彼女を追悼する声が多く寄せられているという。「胸が張り裂ける思いです。彼女の家族、友人、そしてオックスフォード・ユナイテッドの全員に愛を贈ります」「心からお悔やみ申し上げます。悲しい知らせです。かわいそうな女の子。天使よ、輝いてください。アメリアの友人や家族全員に心からお悔やみ申し上げます」「Xを開いたときに、こんな悲痛なニュースを見るなんて思ってもみませんでした。誰を失うのも辛いことですが、まだ15歳で、人生はこんなに長く残されていたというのに」