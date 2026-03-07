杉浦太陽、自宅の“大工事”完了を報告 新しいリビングで喜ぶ辻＆第5子次女・夢空ちゃんの姿を公開「みんなで、喜びの舞い」
タレント・杉浦太陽（44）が6日、自身のブログを更新。“大工事”を終えた新しい自宅リビングで喜ぶ家族の姿を披露した。
【写真】「みんなで、喜びの舞い」新しい自宅リビングで喜ぶ辻＆夢空ちゃん
杉浦家は、妻・辻希美（38）が先月のブログで「今日から床暖の工事が始まりましてリビングをスタジオに移動させました笑」とリビングに床暖房を設置する工事を進めていることを報告。作業が進む自宅内の写真をアップしたり、「キッチンがほぼ使えない状態」での自炊の様子などを紹介していた。
この日、杉浦は「床暖房工事が終わり、リビング復活」と工事が完了したことを報告し、「みんなで、喜びの舞い」と、新しいリビングで喜びを表現する家族の写真を公開。両手を挙げて飛び跳ねている辻や、辻のマネージャーに支えられながら笑顔でソファの上に立つ次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）らが写っており、幸せあふれる新しい家の様子がうかがえる。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
