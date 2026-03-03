毎週木曜24時30分から放送の『牛乳石鹸 presentsゆかの湯』。2026年2月21日（土）に、大阪市生野区にある、めがね温泉にて公開収録が行われた。題して『牛乳石鹸 presents お外でゆかの湯 vol.3 in めがね温泉』。

©️ABCラジオ

お湯の入っていない銭湯をステージに、ここだけの『ゆかの湯』を公開収録。リスナーと目と鼻の距離で、しゃべったり歌ったりと交流をする特別なイベントとなった。

©️ABCラジオ

質問コーナーではアーティストのちゃんみなの結婚式で韓国へ行ったときに起こった出来事や、夫婦で最近どこへ行ったかなどを話し、銭湯には笑いが広がる場面も。

また、とあるリスナーからの「実年齢よりも上に見えることについてどうしたらいいか」というちょっと真剣な質問には、有華自身の30歳になってからの体験で感じたことから「見た目なんて皮１枚というか、大事なのは中身だと実感したことを語り、一緒にGU行ってめっちゃ破れてるジーンズでも買う？」と笑いを誘いながらもリスナーの話し方や、人当たりのよさを褒めて、エールを送った。

また今回は、即興ソングも披露した。ゆかの湯を聴いてくれていることへの感謝を歌詞にし、ファンと一緒に歌うシーンも。

公開収録の前半はradikoのタイムフリーでぜひお聴きください！