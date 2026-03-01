JOY、“加工”坊主ショットに驚きの声「リアル」「誰かと思った」
【モデルプレス＝2026/03/01】タレントのJOYが2月28日、自身のInstagramを更新。坊主姿を公開した。
◆JOY、加工で坊主に
JOYは「加工で坊主にされました。坊主あり？なし？笑」とコメント。あごヒゲをたくわえ、坊主頭になった自身のショットを公開し、「＃プリズンブレイク」とハッシュタグを添えている。
◆JOYの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「リアル」「誰かと思った（笑）」「坊主似合いすぎ」「イケメンが際立つ」「ビックリした」「アリなイメチェン」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
