鈴木亮平「リブート」“一人二役”の対峙シーン舞台裏の全貌公開 吹き替え俳優にも注目集まる「後ろ姿ご本人かと」「再現度すごい」驚きの声

鈴木亮平「リブート」“一人二役”の対峙シーン舞台裏の全貌公開 吹き替え俳優にも注目集まる「後ろ姿ご本人かと」「再現度すごい」驚きの声