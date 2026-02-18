¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤¬ÌåÀäµé¤ËÈþ¤·¤¤¡ªStray Kids8¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ì¥¤»¤¿´ÚÉþ»Ñ¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¼«»£¤ê¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼Â³¡¹
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î¥½¥í¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①´ÚÉþ»Ñ¤Î¥¹¥¥º¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¡②Á´¿È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¡③¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡④⑤¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤¹¤ë¥¹¥¥º¡¡⑥⑦´ÚÉþ¤Ç¡ÖDIVINE¡×¤ò¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¡¡⑧2025Ç¯½©Í¼¤Î´ÚÉþ»Ñ
¢£Stray Kids¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê´ÚÉþ¤ÇºÝÎ©¤Ä¸ÄÀ¤ÈÉÊ³Ê
µìÀµ·î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Í¥Èþ¤Ê´ÚÉþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Stray Kids¡£Àè¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ³¤¡¢º£²óÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸÷¤ë¼«»£¤ê¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£ÅÁÅý°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥ªー¥é¤òÉº¤ï¤»¤ë»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥í¥ó¥É¤ÎÃ»È±¤Ë¾åÉÊ¤Ç½Â¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ñー¥×¥ë¤Î´ÚÉþ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Bang Chan¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥¦¥ó¡ß¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÀ¸ÃÏ¤ËÑÛ¡¹¤·¤¤´éÎ©¤Á¤¬±Ç¤¨¤ëLee Know¡Ê¥ê¥Î¡Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥°¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó¤Ç¥Ýー¥º¡£Íî¤ÁÃå¤¤ÎÃæ¤ËÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¥°¥ìー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥ì¥¤¥äー¥É°áÁõ¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëChangbin¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡Ë¡¢È±¿§¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¿¼¤ß¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î´ÚÉþ¤Ç¾®´é¤¬ºÝÎ©¤ÄHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤Ï¡¢Â·¤Ã¤Æ´é¤Î²£¤Ç¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§Ì£¤È½À¤é¤«¤Ê»ÅÁð¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËË¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤òÅº¤¨¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯·Ï¥Ø¥¢¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ëÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥·¥ë¥ÐーÌÏÍÍ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ÎHAN¡Ê¥Ï¥ó¡Ë¡£¤¨¤ó¤¸¡ß¥Ô¥ó¥¯¤ÎÆ±·Ï¿§¥ì¥¤¥äー¥É¤Î´ÚÉþ¤Ë¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤â¡¢¥Ï¥ó¤ÈÆ±¤¸¥Ýー¥º¤ÇÍ¥²í¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
Çò¡ß¤¨¤ó¤¸¤Î¶ß¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÉÊ³Ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëSeungmin¡Ê¥¹¥ó¥ß¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ìー¤Î½À¤é¤«¤Ê¿§Ä´¤Ë¥Ïー¥Õ¥Ð¥ó¥°¤ÎÃãÈ±¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¿§µ¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿Ëö¤Ã»ÒI.N¡Ê¥¢¥¤¥¨¥ó¡Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥«¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö´ÚÉþ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤âÂ·¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê´ÚÉþ»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈýÌÓÇ»¤¤¤á¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤â¤É¤Á¤é¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¢¥¤¥¨¥ó¤µ¤óÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖµìÀµ·î¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Â¾¤Ë¤â¥á¥ó¥Ðー¤¬´ÚÉþ»Ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬¼¡¡¹¸ø³«¡£µìÀµ·î¥àー¥É¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£