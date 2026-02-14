フィギュア表彰台で「相談してる…」 クールな佐藤駿の“ギャップ”に「初めて見た」の声
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。フィギュアファンは表彰式での佐藤に注目。「初めて見た」「ほほえましかった」と和んでいる。
いつもはクールな佐藤の振る舞いを見逃さなかった。銅メダルの佐藤は表彰式に“ぴょん乗り”。これにSNS上のファンの熱い視線が注がれた。
「駿君が表彰台にぴょん乗りするのなんて初めて見た」
「駿くん、あなたがこんなに嬉しそうなのは初めて見たかもしれません」
「シャイドロフくん鍵山くん駿くん3人表彰台ぴょん乗りしてるみんなかわいい」
「羽生くんリスペクトの駿くんとシャイドロフくん表彰台に両足ピョン乗りで微笑ましかった」
「ゆまちと駿くんが、表彰台に飛び乗る相談してるのを見ていつぞやの全中を思い出しました」
「駿選手、両足同時に表彰台」
「駿くん、表彰台にピョンって！！跳び乗った！！」
「駿くんがピョンと台乗りしただけで号泣」
「駿くんピョン乗りしたーーーー」
22歳の佐藤はショートプログラム9位から巻き返しての銅メダル。涙するシーンも感動を呼んだ。
