とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
株式会社すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2月5日（木）AM9:00より、「デミグラスチーズ牛丼」を販売する。
■2種類のデミグラスチーズ牛丼
「デミグラスチーズ牛丼」は、牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを振りかけた一品。
香味野菜や赤ワインなどを合わせてじっくり煮込んだデミグラスソースは、香り豊かでコク深い味わいだ。レッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種のチーズを使った濃厚なミックスチーズは、風味豊かなデミグラスソースと相性抜群。牛肉の旨みと、デミグラスソースやチーズのコクが絶妙に調和した、至福の味わいを堪能できる。
また、おんたまをトッピングした「おんたまデミグラスチーズ牛丼」も同時に販売する。デミグラスソースとチーズの風味におんたまの優しいコクが加わった、芳醇な味わいを楽しめる。
『ぜひこの機会に、すき家やお家で濃厚な味わいが寒い時期にぴったりの「デミグラスチーズ牛丼」をお召し上がりください。』
※販売終了時期は未定。
※価格は税込。
※一部店舗は価格が異なる。
※1,971店舗で販売予定。（1月29日時点）
■商品概要
〇デミグラスチーズ牛丼
（ミニ）600円
（並盛）660円
（中盛）860円
（大盛）860円
（特盛）1,060円
（メガ）1,240円
〇おんたまデミグラスチーズ牛丼
（ミニ）710円
（並盛）770円
（中盛）970円
（大盛）970円
（特盛）1,170円
（メガ）1,350円
■牛丼チェーン店「すき家」
