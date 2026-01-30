Snow Manの深澤辰哉・宮舘涼太・岩本照がCMキャラクターを務める「WAVEコンタクト」公式Xが、3人が出演するCMメイキングムービーを公開した。

【動画】岩本照の膝に深澤辰哉と宮舘涼太が座るCMメイキングなど①②

■岩本のセリフを深澤・宮舘が違うテイストで真似するおふざけシーンも

3人は、WAVEワンデーUVリングplusシリーズであるフラワーコレクションのCM「花咲け！WAVE EYES」篇に登場。

このたび公開されたのは、そのメイキング。3人とも黒いスーツ＆ネクタイ姿で、深澤はストライプ柄、岩本はドット柄、宮舘は柄なしシャツでネクタイが柄ありというコーディネートで登場。CMのなかで演じている“シークレット・エージェントチーム”にピッタリのシックな装いだ。

「花咲く瞳に恋しよう。リングフラワーコレクション」と声を合わせるオープニングも、岩本の「見てください」というひと言から3人でWAVEの“W”の指文字を作るところも息ぴったり。

CMの見どころを答えるシーンでは真ん中に岩本がちんまり座り、それを囲むように深澤・宮舘が並んでいる。深澤・宮舘のトーク中、岩本はパッケージをカメラに見せながらニコニコとしている。

撮影の思い出を宮舘は「庭園のなかで咲き乱れました」とロイヤルに回答。さらに撮影でターゲットを待つあいだに岩本の膝の上に座る深澤＆宮舘や、ふたりの背中を押して立ち上がらせて、膝をさする岩本の様子も。

岩本が「つけたいものをつけるの」と言うCMのセリフシーンでは、宮舘と深澤も真似するように（！？）CM本編とは違ったコミカルな声色や渋い声色で「つけたいものをつける」と言い合う様子や、深澤のNGに岩本と宮舘が爆笑する場面も。

「日常的につけると印象が変わる」（深澤）、「その日の気分に合わせてつけられる」（岩本）、「マストアイテムにしてほしいですね」（宮舘）とおすすめするボイスに合わせ、3人が花の中横になりセクシーな表情を見せる。宮舘はウインクも披露。最後は花束を受け取るクランクアップで締め括られている。

コメント欄には「かわいいが詰まってる」「3人とも美しい」「GALA組のわちゃわちゃ大好き」「お目目がいつもにも増してうるうる」「ライブ中につけてるカラコン知れてうれしい」などといった声が続々と到着している。

■3人のコメントも織り交ぜたCMメイキングムービー

■CM「花咲け！WAVE EYES」篇