フリーの皆藤愛子アナウンサーが27日、自身のインスタグラムを更新。25日に42歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】いつまでも変わらない！ケーキを手にしての笑顔がまぶしすぎます

「おかげさまでひとつ歳を重ね42歳になりました！いつも本当にありがとうございます」と投稿。「当日、写真集の予約イベントに会いに来てくれた皆さんありがとう！！！あの日新幹線や飛行機も大変でしたよね 嬉しい言葉を言っていただきすぎて、なんでこんなに？！と思うくらい！ありがたくて幸せな時間でした。」と誕生日当日のイベントを振り返った。



続けて「イベント後に『緊張してしまって～』というコメントもチラホラいただいてますが、気持ちをたくさん伝えてくれた方も、話したいことうまく言えなかったという方も、その素敵な人柄や気持ちはちゃんと受け取ってます 嬉しい！！！みんなほんとにありがとう‼︎」と感謝をつづり、「来られなかったけどそれぞれの場所からお祝いしてくれた方も本当にありがとうございます 次回2/22にね」とした。



フォロワーからは「愛ちゃんお誕生日おめでとうございます」、「素敵な一年を」、「42には見えん」、「ずーっと変わらない」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）