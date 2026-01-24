好きな人の理想に近づこうとするのは、女子なら誰もが経験したことがあると思います。ただ、彼氏の好みに合わせることだけを考えていると、いつしか洗脳されていくようで……?

今回は、スレンダー好きの彼氏に洗脳された女子の話をご紹介いたします。

彼氏の理想の女でいるために

「彼氏は細い女の子がタイプなんです。だから私は付き合うためにダイエットをして、彼氏に選ばれました。彼氏は日頃から『太った女はだらしない』『俺には細い女しかつり合わない』と口癖のように言っているんです。

ある日、街で太った女の子を見た彼氏が『よくあんな体で外歩けるよな』『みっともない』とバカにした発言を聞いて、改めて『絶対に太れない……』『明日からもっと体重管理を徹底しないと！』と思いました。そもそも私は高校生まで太っていて、体型を理由にフラれたことがあるんです。大人になって、またあんな惨めな思いはしたくないので、彼氏のために頑張って体型維持をするつもり」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 彼氏の偏った考え方に洗脳されてしまっていますよね。このような男性は、女性をアクセサリー感覚にしか思っていません。洗脳から解けて、自分らしく生きていけるといいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。