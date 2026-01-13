公式で飛んでいる姿は初めて

中国軍の公式報道Xアカウント「China Military Bugle」は、2026年1月7日、新型ステルス戦闘機J-35の新たな映像を公開しました。

【画像】え、詳細な姿がついに判明!? これが最新鋭の中国戦闘機J-35です

同機は、中国人民解放軍の海軍および空軍向けに試験が進められている機体です。公式Xでは、今回の映像について「これは中国のAVIC瀋陽航空機工業集団（SAC）による『新年の初飛行』である」とアピールしています。

公開された映像を確認すると、前脚がダブルタイヤ仕様の機体がアフターバーナーを使用して離陸する様子が映し出されています。前輪の特徴に加え、機体背部には着艦フックとみられる装備が確認できることから、海軍向けJ-35の飛行試験である可能性が高いと考えられます。

これまでも、海軍向けとみられる機体が静止状態で公開されることはありましたが、地上滑走から離陸までの詳細な様子が公式で公開されたのは今回が初となります。飛行中の機体を公開することで、運用試験が最終段階に入り、正式配備が近づいていることを内外に示す狙いがあるとみられます。

J-35についてはほかにも、2025年8月に中国の国営放送で生産ラインの一部が映り込む映像が放送されるなど、同機の正式配備が間近に迫っていることを示唆する動きも確認されています。