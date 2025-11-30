クリスタル・パレスvsマンチェスター・U スタメン発表
[11.30 プレミアリーグ第13節](シェルハースト パーク)
※21:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 23 ジェイディー・カンボ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 12 タイレル・マラシア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 61 シェイ・レイシー
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります