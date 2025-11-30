[11.30 プレミアリーグ第13節](シェルハースト パーク)

※21:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 26 クリス・リチャーズ

MF 2 ダニエル・ムニョス

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 10 ジェレミ・ピノ

MF 18 鎌田大地

MF 20 アダム・ウォートン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 44 ワルテル・ベニテス

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 23 ジェイディー・カンボ

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 12 クリスタンタス・ウチェ

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 21 ロマン・エッセ

MF 55 ジャスティン・デベニー

FW 9 エディ・エンケティア

監督

オリバー・グラスナー

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 15 レニー・ヨロ

DF 23 ルーク・ショー

MF 2 ディオゴ・ダロト

MF 7 メイソン・マウント

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 12 タイレル・マラシア

DF 13 パトリック・ドルグ

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 61 シェイ・レイシー

監督

ルベン・アモリム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります