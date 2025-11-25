Image: Amazon

これからはこれだね。

PC持ち歩く人は欠かせないのが、USB充電器。僕もいろいろ使ってきましたが、現在はUSB-C×2ポート、USB-A×1ポートのものを使っています。

でも最近思ったんですよね。「USB-Aって使わないな」って。もうUSB-Cしか使わないんですよ。だから、USB充電器もUSB-Cオンリーのものにしようかなと探していました。

僕が求める条件は、USB-C×3ポートで100W出せるもの。Amazonを探してみましたが、そんなに選択肢は多くありませんでした。そんななか見つけたのがコレ。

エレコム 充電器 100W 3ポート Type-C USB PD対応 スイング式プラグ採用 ブラック EC-AC113100BK 4,490円 Amazonで見る PR PR

さすがエレコムさん、わかってる。しかもブラックフライデーで25％オフの4,490円。

サイズ的にも想定内の範囲。100Wで3ポートならこのくらいでOK。

単ポート使用ならMAX100W、3ポート同時利用の場合は、一番上のポートが70Wで、ほか2つが12W。一番上のポートをノートPC専用にして、スマホやタブレット、ワイヤレスイヤホンなどは下2つで充電というようにすれば、快適快適。

65Wクラスの製品でもいいんですが、やっぱり100Wあったほうが何かと便利。今からUSB充電器を買うなら、USB-C×3ポートで100W出力のものが、末永く使えると思います。

