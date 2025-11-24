4Ç¯¤Ö¤ê´éÌÌºþ¿·¡ª Æü»º¡È¿··¿¡É¡Ö¡È3Îó¡ÉSUV¡×½é¸ø³«¡ª ¡È¥Æ¥é¥Î¸å·Ñµ¡¡É¤Ê¡ÖV6¡×¡ß¡Ö9Â®AT¡×ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ª ¥Ð¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¿·ÀßÄê¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¡×ÊÆ¹ñ¤ËÅÐ¾ì
4Ç¯¤Ö¤ê´éÌÌºþ¿·¡ª
¡¡Æü»º¤ÎËÌÊÆË¡¿Í¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¡¢¸½ÃÏ¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë3Îó¥·¡¼¥ÈSUV¡Ö¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¡×¤ò²þÎÉ¤·¡¢21Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¤Ç2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½é¸ø³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢Æü»º¤¬³¤³°»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëSUV¤Ç¤¹¡£1986Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥é¥Î¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2021Ç¯¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿5ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×¤è¤ê¤â¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¤¾åµéSUV¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬ Æü»º¡È¿··¿¡É¡Ö¡È3Îó¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê73Ëç¡Ë
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹197.7in¡Ê5020mm¡Ë¡ßÁ´Éý77.9in¡Ê1978mm¡Ë¡ßÁ´¹â70.9in¡Ê1800mm¡Ë¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹114.2in¡Ê2900mm¡Ë¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â7.1in¡Ê180mm¡Ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤òÆü»ººÇ¿·¤Î¡ÖV¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëºþ¿·¡£¥°¥ê¥ë¤ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÂ¤·Á¤ò¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ë¤·¡¢SUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥¸Îà¤ò¥µ¥Æ¥ó»Å¾å¤²¤È¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÙÉô¤Î¼Á´¶¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¿§¤È¤·¤ÆÀÄÎÐ·Ï¤Î¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¡Ö¥Ð¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¡×¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤â¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ë¿·¤·¤¤¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ëÃæ±û¤Ë¤Ï¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¡ÖPATHFINDER¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤â¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¼Á´¶¤¬¤è¤ê°ìÁØ¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï12.3¥¤¥ó¥Á¤Ø¤È³ÈÂç¤µ¤ì¡¢Apple CarPlay¤ª¤è¤ÓAndroid Auto¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï½¾Íè¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë9Â®AT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏFWD¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤Þ¤¿¤Ï4WD¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡ÖS¡×¡ÖSV¡×¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥¯¡×¡ÖSL¡×¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¡×¤Î5¼ïÎà¤òÀßÄê¡£²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¡Ê²ñ´ü11·î21¡Á30Æü¡Ë¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢2026Ç¯½éÆ¬¤ËÈÎÇäÅ¹¤Ø¤ÎÆþ²Ù¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£