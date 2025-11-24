¡Ö¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¡Ä¡×¡¡¹Ö»Õ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤ÎÃæ²¬¤µ¤ó¡¡¶ð¥öº¬»Ô¤Ç¾®Ãæ³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Î¥Û¥Ã¥±ーÂÎ¸³¶µ¼¼¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¹Ö»Õ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤ÎÃæ²¬ÁÏ°ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¶ð¥öº¬»Ô¤Ç23Æü¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Û¥Ã¥±ー¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ²¬¤µー¤ó!¡×¡Ö¤É¤¦¤â¤É¤¦¤â¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï!¡×
»Ò¤É¤¿¤Á¤Î³Ý¤±À¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤ÎÃæ²¬ÁÏ°ì¤µ¤ó¡£¼Â¤ÏÃæ²¬¤µ¤ó¡¢Ãæ³Ø¤Ç¥Û¥Ã¥±ー¤ò»Ï¤á¹â¹»¤Ç¤Ï¶¯¹ë¹»¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢2020Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Û¥Ã¥±ー¶¨²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤Ï2028Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿®½£¤ä¤Þ¤Ê¤ß¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×¤Ë¸þ¤±¡¢ ¥Û¥Ã¥±ー¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È³«¤«¤ì¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸Ìó60¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¼¼¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î»ý¤ÁÊý¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ ¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥·¥åー¥È¤â¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥ß¥Ë¥²ー¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä¡£
ÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸
¡Ö¡Ê»²²Ã¤·¤Æ¤É¤¦?¡ËºÇ½é¤Î¥·¥åー¥È¤È¤«Æþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊÃæ²¬¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿?¡Ë³Ú¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
3Ç¯¸å¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï¶ð¥öº¬»Ô¤¬¾å°ËÆá·´ÈÓÅçÄ®¤È¶¦¤Ë¥Û¥Ã¥±ー¶¥µ»¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡£
¥í¥Ã¥Á¡¡Ãæ²¬ÁÏ°ì¤µ¤ó
¡Ö¶ð¥öº¬»Ô¤¬¥Û¥Ã¥±ー¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤³¤³¤«¤é¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¿´ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ë¾¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×