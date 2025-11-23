¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤ÎÉÔÏÂ¤«¤é°ìÅ¾¡¡¥ì¥¢¥ë¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤È¤â¤Ë¿··ÀÌó¤ËÁ°¸þ¤
¶áÇ¯¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï58»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ22¥´¡¼¥ë19¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¡¢»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤È¤Î°®¼ê¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£
¤Î¤Á¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¤³¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤ì¤òµö¤µ¤º¡¢Íè²Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¢¥ë¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤òµ®½Å¤Êºâ»º¤À¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£Áª¼êËÜ¿Í¤Ï9¥«·î¤Ë¤âµÚ¤Ö¸ò¾Ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¹Í¤¨¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤È¥ì¥¢¥ë¤Î¸½·ÀÌó¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¤Þ¤À25ºÐ¤È¼ã¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢¿··ÀÌó¤Ï²¿Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£