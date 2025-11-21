£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¼ÄÄÍÂçµ±¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¥®¥ã¥°¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¼Õºá¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤â¤ªÏÍ¤ÓÊ¸
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££±£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¼ÄÄÍ¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Çº£·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£ÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¡×¤«¤é°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ¸ÍØ¡ÖÂç¤¤Ê¸Å»þ·×¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Öº£¤Ï¡¡¤â¤¦Æ°¤«¤Ê¤¤¡¡¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¥È¥É¥á¡Á¢ö¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë²Î¾§¡£¤³¤Î°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡ÖÉÔ¶à¿µ¡×¤Ê¤É¤È±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£°ìÏ¢¤Î·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¤³¤Î¿ôÆü´Ö¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¡¢Æü¡¹¤Î³èÆ°¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÄÄÍÂçµ±¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö£±£±·î£±£¸Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈÖÁÈ¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£