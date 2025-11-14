トヨタ「新ヴォクシー」に反響殺到！「これ乗ってるだけでカッコイイ印象になる！」の声も！ ギロリと睨む「2段ヘッドライト」＆使える“3列シート”採用！ ファミリーミニバンの「ちょうどいい“新定番”」どう進化した

トヨタ「新ヴォクシー」に反響殺到！ どう進化した？

トヨタはミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルを2025年9月2日から開始しています。

2001年の初代登場以来、兄弟モデルのノアとともにミドルサイズミニバン市場を牽引してきたヴォクシーですが、今回の改良モデルについて、SNSなどではどんな反響が寄せられているのでしょうか。

トヨタ「新ヴォクシー」に反響殺到！ どう進化した？

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「ヴォクシー」です！（31枚）

初代ヴォクシーは、従来のミニバンが商用車ベースのFRプラットフォームだったのに対し、新たにFFプラットフォームを採用したことで低床化と居住空間の確保を両立させ、使い勝手を大きく向上。

また、2段構えのヘッドライトや迫力あふれるフロントマスクなど、兄弟車のノアよりも精悍でスタイリッシュな意匠を採用し、若々しいユーザーからの支持を集めてきました。

その後に続く歴代モデルも、扱いやすいボディサイズや便利な両側スライドドア、そして3列シートの使い勝手の良さが高く評価され、ミニバンカテゴリーで常にトップクラスの販売台数を堅持しています。

現行の4代目モデルは2022年1月に発売され、TNGAプラットフォームの採用によって車両の基本性能が大幅に向上。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mmと、先代よりも全幅が拡大したことで、全てのモデルが3ナンバーサイズとなっています。

パワートレインには、1.8リッターガソリンハイブリッドと2リッターガソリンエンジンの2種類を設定。

いずれもFF（前輪駆動）を基本としつつ、ハイブリッドとガソリンの両方で4WD（四輪駆動）を選択できる柔軟なグレード構成となっています。

そんなヴォクシーについて、2025年9月2日に実施された改良では、ユーザーの利便性と安全性を高める装備の標準化が大きな焦点です。

具体的には、全車において「ETC2.0ユニット」と「バックガイドモニター」が標準装備となり、上級モデルでは「ディスプレイオーディオPlus」も標準装備とするなど、ベース装備が充実しました。

さらに、これまでオプションパッケージにまとめられていた「デジタルインナーミラー」や「ブラインドスポットモニター」を単独オプションとして設定し、ユーザーがより自由に装備を選択できる幅を広げています。

また、車内のコンセントから車外で電力を活用しやすくする給電アタッチメントも新たに設定されました。

一方で、ボディカラーは4色に絞り込まれ、シンプルなラインナップを形成。

グレード展開もベーシックな「S-G」と上級の「S-Z」の2モデル構成で、S-Gでは7人乗りと8人乗りが選択可能です。

このように一部改良を受けた新ヴォクシーの車両価格（消費税込）は、381万5900円から421万9600円となっています。

※ ※ ※

このヴォクシーの改良モデルに対する市場の反響は大きく、SNSなどでは「アルファードも買えるけど大きすぎるからヴォクシーが良いな」といった、日本の道路事情に適したサイズ感を評価する声が多数寄せられています。

また、他に類を見ない精悍なフロントマスクのデザインも好評で、「ヴォクシーに乗ってるってだけでオーナーもカッコイイ印象になる」「これでもか！って言うほど突き抜けた顔で、最初はビビったけど今じゃ一周回って好きになった」といったコメントも見受けられます。

装備面では「オプションだったものが標準になってお買い得だ」と評価する声がある一方で、「液晶メーターはもっと大きくしてほしかった」「リアウィンカーのLED化も期待していた」など、人気車種ゆえにさらなる高機能化を望む厳しい意見も寄せられています。

また、近年続く車両価格の上昇傾向については、「初代は200万円台だったのに今や400万円か…」という戸惑いの声と、「残クレや下取りの高さも考慮すればむしろ買いやすいよ」という、現代の購買環境を踏まえた議論が展開されており、クルマを取り巻く経済状況に対する様々な視点が示されていました。