「見て覚える、やればできるはもう通じません！」Z世代指導に共感重視の新常識に社労士・たかこ先生が警鐘
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで発信を続ける社労士・たかこ先生が、「【絶対NG】『何故できないの？』と聞いた瞬間部下は育ちません」と題した動画で、“見て覚える”や“やればできる”が通用しないZ世代の部下へのマネジメントについて熱く語った。
動画冒頭、たかこ先生は「見て覚えるって言葉、もう通じません」と断言。さらに「厳しいことを言ったらやめちゃうし、注意するともう喋らなくなったりする。下手すればハラスメントって言われる」とし、企業現場で上司がマネジメント迷子に陥りやすい現状に警鐘を鳴らす。
なぜZ世代の部下は扱いが難しいのか、その理由について「Z世代って、努力よりも効率。上下関係よりフラットを重んじる世代」と分析。そのため「根性論や“見て覚えろ”、 ‘やればできる’は通じない」とし、旧来の指導法が時代遅れになる理由を明確に指摘した。
また、今話題の“ハラスメントハラスメント（ハラハラ）”についても触れ、「上司が注意するだけで、Z世代はすぐハラスメントだと感じる」と紹介。さらに「基準を分かってないから、上司も部下も何がハラスメントかわからず萎縮している」と両者の課題を指摘し、「パワハラの三要件（優越的関係、業務上必要な範囲を超えた言動、就業環境を害するもの）は必ず押さえてほしい」と訴えた。
SNSがもたらす影響にも言及し、「いまや他社の好事例や情報が即座に手に入る時代。自社の労務環境や福利厚生が遅れていると比較され、Z世代はすぐ気づく」と現代の情報感度の高さに警戒感を示した。
たかこ先生は「すべての従業員に言えるが、いまは叱るより共感する時代」と強調。部下指導では「否定せず理解し、意見でなく意図を聞き、一緒に行動を考える。怒るよりも共感がポイント」と、具体的なフローを推奨。特に「共感・分析・行動、この順番が大事」とし、感情的な注意ではなく、対話重視のマネジメント技術を強調した。
さらに「共感マネジメントを仕組み化した会社は離職率が平均30%も下がっている」と明かし、「共感は甘やかしではなく技術。学べば誰でもできる。知らないだけが違い」と、管理職向け研修や助成金の活用も勧めた。
動画の締めくくりには、「Z世代に響くのは命令でなく理解。今日からできる対応は、否定せず共感、意図を聞き、一緒に行動を考えること」とし、視聴者向けに共感力を高めるトレーニング資料の無料プレゼントについても案内し、動画を終えた。
チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。