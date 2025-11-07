トップス1枚でドレスアップ「コートが膨れない」 華やかだけど気張って見えないデザイン





ブラウスのように上質な風合い、アウターを着ても膨れない厚み、スタイルアップに効くシルエット。ゴワつきや固さもなく柔らかい。肌あたりがいい・シワにならない。シンプルでも、そんなメリットを多く含むトップスをご紹介。







大人びた甘さの総レース

レーストップス／アストラット（アストラット 新宿店）

凹凸のあるレースの立体感が、クリアな白に「甘すぎない」表情を刻む。あえて無骨なチノパンを合わせても、この繊細な透け感と質感が、ラフなボトムを瞬時に格上げ。 鍵となるのは、手の甲にまであえてかかる「長めのそで」。このアンニュイなディテールが、何気ない所作を優雅に見せ、指先にまで女っぽさを宿す。







ヴィンテージっぽい「フリルブラウス」

白ブラウス／venit（ハルミショールーム）

花柄やドットなどの多彩なカットワークがほどこされた、エレガントな1枚。ネックとそでにもフリルがあしらわれ、さらなる甘さをプラス。パンツのベルトは適当にたらしてアンニュイなムードをあと押し。







「アウター代わりにも使いやすい」ドレッシーなワンピース

カシュクールワンピース／TSURU By MARIKO OIKAWA

縦落ち感を強め、羽織るだけで全体のバランスが整う長い丈のシャツタイプや前開きのワンピースは、アウターとしても使える便利な服。潔く上品に着たい、アウター並みに重厚感のある風合い。すそまでボタンがついていて、前開きでも安心。







