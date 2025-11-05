貯金をしたい気持ちはあるのに、なかなかお金が貯まらずモヤモヤ…。そんな経験がある人も少なくないのではないでしょうか？「じつは、普段のなにげない習慣こそが浪費の大きな原因」と語るのは、FP2級の資格をもち、YouTubeチャンネル「リッチじゃない暮らし」で情報発信する、節約歴6年の主婦・みさきさん。今回、かつて浪費家だったというみさきさん自身が、思わず習慣にしてしまっていた「お金が逃げる行動」を5つ紹介してもらいました。

NG習慣1：自分への「ごほうび」にお金をかける

昔の私は、給料日や記念日のたびに「今日はがんばった」と、自分にごほうびを与えるのが習慣になっていました。

【写真】食費13万円超えの要因は…

カフェでちょっとぜいたくしたり、洋服を買ったりと、かなり自分を甘やかしていたように思います。その瞬間は満たされるのですが、あとからスッカラカンになった財布をみて反省。

がんばった自分をいたわること自体は大切ですが、「毎回お金を使う必要はない」と習慣をあらためることにしました。今は、家で好きな映画を観たり、お風呂でゆっくりしたりと、あまりお金のかからないごほうびを楽しむようにしています。

NG習慣2：買い物でストレス発散

これまで、わが家では毎週のようにショッピングモールへ出かけて、好きなものを好きなだけ買うことが習慣でした。当時の私にとっては、買い物がストレスを発散するための大切な手段だったんです。

でも、「欲しい」という気持ちには際限がなく、気づけば買い物の量も金額もどんどん増えていった気がします。

今は、日頃からストレスをためすぎないよう、ひとりでゆっくり散歩したり、家族とお菓子づくりをしたりしています。ちょっとした癒やしの時間をもつだけで、気持ちが落ち着くということに気がつけてよかったです。

NG習慣3：週末の食事を外食ですませる

以前のわが家では、週末になると外食が当たり前。朝から出かけて、3食すべて外で食べるなんてことも珍しくありませんでした。その結果、外食費だけで月8万円を超え、食費は13万円台に…。

「このままじゃまずい」と思い、私は節約を始めて最初に、食費を見直すことにしました。「出かける前にごはんを食べる」、「お弁当を持って行く」など、できることから少しずつ自炊中心にきり替えるようにしたのです。

今は、外食は月1回程度、食費は月4万円以内に収まるようになりました。

NG習慣4：夫婦のこづかいを「月3万円」にする

以前の私たち夫婦は、なんとなく“月3万円ずつ”のおこづかいを設定していました。ですが「この範囲なら自由に使っていい」と思うと、逆に“使いきろう”という気持ちが生まれてしまって…。結果、とくに欲しいものがなくてもお金が出ていくことが多くなってしまいました。

今は、おこづかい制度を思いきってやめて、欲しいものがあるときだけ夫婦で相談するようにしています。お互いに考えを共有できるようになって、ムダづかいが減っただけでなく、家計管理もぐんとラクになりました。

NG習慣5：誘惑に負けて「小さな出費」を重ねる

かわいい雑貨やセール品、友だちからの食事の誘い…。以前の私は、「今しかない」とか「せっかくだから」と、そんな誘惑にすぐ負けていました。小さな出費でも積み重なると、月末にはびっくりするような金額になっていることも。

今は、欲しいものがあってもすぐには買わず、1週間ほど寝かせてみたり、よく考えてからものを買うようにしています。いったん気持ちを整理するだけでも、衝動買いがぐっと減りました。

以上、今回は、私が心からやめてよかったと思っている「お金が逃げる習慣」を5つ紹介しました。

どれも特別な浪費ではなく、ほんの小さな日常の積み重ねだったように思います。でも、その習慣を少しずつ見直すことで、家計も気持ちも驚くほど軽くなりました。皆さんにとっても、少しでも参考になることがあればうれしいです。