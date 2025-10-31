シャープ製の最新Androidスマートフォン「AQUOS sense10」が11月13日に発売される。オープンマーケット版（SIMフリーモデル）のほか、NTTドコモ、KDDI（au）、ソフトバンク、楽天モバイル、J:COMが取り扱う。

AIが環境音を低減して通話音声を聞き取りやすくする「Vocalist（ボーカリスト）」機能や、「AQUOS sense」シリーズ初となる本体上下のスピーカーボックス搭載、料理やテキストの撮影時に写り込んだ影をAIが自動で消去する機能の追加などが特徴。

場所を気にせずクリアな音声で会話できる「Vocalist」

チップセットはクアルコム製「Snapdragon 7s Gen 3」。ディスプレイは約6.1インチの「Pro IGZO OLED」。駆動速度を1～120Hzの間で自動制御し、黒画面の挿入で240Hzのリフレッシュレートに対応する。

バッテリー容量は5000mAhで、省電力のディスプレイとの組み合わせでフル充電から1日10時間の利用で2日間使用可能。標準・広角カメラは1/1.55インチセンサーを搭載し、画素数は5030万画素。

大きさは約149mm×73mm×8.9mmで、重さは約166g。防水（IPX5・IPX8）防塵（IP6X）、耐衝撃（MIL-STD-810G）性能を備える。

発売キャンペーン

AQUOS sense10の価格 販売チャネル 6GB＋128GBモデル 8GB＋256GBモデル 直販ストア 6万2700円 6万9300円 ドコモ 7万3370円 ― au 7万1800円 ― ソフトバンク 6万9840円 ― 楽天モバイル 5万9900円 6万5890円 J:COM 7万1280円 ―

11月13日～2026年1月15日に購入のうえ、2026年1月15日までにシャープ主催の「AQUOS sense10 私のセンス、新登場キャンペーン」に申し込むと、5000円相当の特典がもらえる。特典の内容はドコモがdポイント、ソフトバンクがPayPayポイント、au・楽天モバイル・J:COM・SIMフリーがキャッシュバック。楽天モバイル・SIMフリーのみ応募期間が2026年1月22日までとなる。

各社の施策

ドコモでは「いつでもカエドキプログラム」を利用でき、23カ月目の端末返却で実質負担額は5万4890円となる。

auでは「スマホトクするプログラム」を利用すると、13カ月目～25カ月目に返却で分割支払金の最終回分（3万円）が支払い不要となり、実質負担額が1万9800円（初月880円＋2カ月目以降（22回）860円）になる。

ソフトバンクでは「新トクするサポート＋」が適用できる。「特典A」を利用して13カ月目に返却すると実質負担額は3万4380円に、「特典B」を利用して25カ月目に返却すると4万6760円となる。

楽天モバイルでは、他社からの乗り換え（MNP）で「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」に初めて申し込むと1万6000ポイントの楽天ポイントが還元されるキャンペーンが実施されており、製品価格5万9900円～のところ実質4万3900円～で購入できる。