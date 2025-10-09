【mude.】“インスパイアスキニーブロウカラ”が先行発売！抜け感眉を叶える新定番

韓国発の人気コスメブランド【mude.（ミュード）】から、ナチュラルで洗練された眉を演出する「インスパイアスキニーブロウカラ」が、10月11日より一部店舗にて先行発売されます。約1cmの極細ブラシで細部まで塗りやすく、軽やかなテクスチャーで自然な仕上がりに。抜け感と立体感を両立し、眉メイクの新定番となりそうなアイテムです。

東京堂が展開する韓国コスメブランド【mude.（ミュード）】から、待望の新作「インスパイアスキニーブロウカラ」が登場。

全国のロフトやアインズ＆トルペなどで10月11日より先行発売され、10月下旬からは全国のバラエティショップでも順次発売されます。

眉毛1本1本をキャッチする約1cmの極細スキニーブラシを採用し、思い通りの毛流れを実現。ダマになりにくく、軽やかに仕上がる快適な使用感も魅力です♡

4色のニュアンスカラーで“ナチュふわ眉”に

肌トーンや髪色に合わせて選べる4色展開がうれしいポイント。ミュート＆ニュートラルな色味で、どんなメイクにも自然になじみます。

C01 フェードイン：眉の存在感を抑えるコンシーラーのような万能カラー。上から重ねる眉マスカラの発色を引き出すベースにも◎。

B01 ミルクティー：ライトブラウンがやさしい印象を与え、明るめの髪色にもマッチ。

B02 ミュートナッツ：肌なじみの良いミルキーブラウンで、フェミニンな雰囲気に。

G01 コージーウィート：アッシュ感のあるライトグレーで、黒髪にも自然になじむ洗練カラー。

どのカラーも、ふんわり“ナチュふわ”眉を叶えてくれます♪

垢抜け眉で印象アップ♡

パリパリしにくく軽いテクスチャーが特徴の「インスパイアスキニーブロウカラ」は、時間が経っても自然な立体感をキープ。

ナチュラルメイクはもちろん、トレンドの抜け感メイクにもぴったりです。忙しい朝も簡単に垢抜け眉を作れる頼もしい一本です。

mude.のブロウカラで、理想の眉メイクを楽しんで♡

2025年秋の新作として登場する「インスパイアスキニーブロウカラ」は、ナチュラルな仕上がりと使いやすさを両立した、mude.らしい繊細なアイテム。

髪色や肌トーンに合わせて、自分にぴったりのニュアンスカラーを選んでみて。眉を変えれば印象も変わる-そんな実感を、この秋ぜひ体験してみてください♡