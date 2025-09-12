1話1億円　日本俳優の数倍とも言われた韓国俳優の“Netflix出演料”が激減しているワケ

最大で「1話10億ウォン（約1億円）」とも言われた韓国俳優のNetflix出演料が、激減しているという。

【注目】小栗旬は50万、キム・スヒョンは3000万？驚愕格差

9月12日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、Netflix作品における出演料の上限が、従来の4億ウォン（約4000万円）から3億ウォン（約3000万円）台に引き下げられ、俳優の出演料抑制に舵を切ったことがわかった。

業界関係者は「Netflixの俳優出演料の上限が3億ウォンになり、どんどん下がっている。全体的な制作費の高騰を考慮した政策と聞いている」と語る。また別の関係者も「ここ数年、Netflixの出演料は青天井で上がっていたが、今年からは歯止めがかかり始めた。内部でも“上限は3億ウォン”という話が自然に出ている」と明かした。

Netflixの貢献が仇に？

昨年、ドラマ『ソンジェ背負って走れ』への出演を機に、一気にスターダムを駆け上がった俳優ビョン・ウソクは、初のNetflixシリーズ『俺だけレベルアップな件』への出演が決定。自身初の世界配信作品だけに、出演料にも注目が集まった。

事情に詳しい関係者は「ビョン・ウソクは大ブレイク俳優なので高額の出演料が期待されるが、最近のNetflixの方針では3億ウォン以上は難しいだろう」と見通した。

（写真提供＝OSEN）ビョン・ウソク

ただ、この“3億ウォン上限”がすべてのケースに当てはまるわけではない。作品の規模によって差は生じるし、状況によって出演料は柔軟に変動する。また、Netflixのシーズン制では前シーズンより40％ほど出演料が上がるのが通例で、この点から例外が生じる可能性もあるという。

出演料について、Netflix関係者は『OSEN』に「出演料は単純に話数ではなく、創作者や出演者の実際の投入時間や、貢献度を反映する方式が合理的だと考える。Netflixは出演料に一律の上限を設けておらず、作品の特性や役割、制作期間などを考慮し、パートナーと柔軟に協議している」とコメントした。

Netflixはこれまで、『イカゲーム』をはじめとした韓国コンテンツの隆盛を牽引するプラットフォームとして注目を集めてきた一方、同時に韓国ドラマ制作費高騰の“主犯”という批判も受けてきた。

業界ではIU、パク・ボゴム主演の『おつかれさま』に約600億ウォン（約60億円）、『イカゲーム』に約1000億ウォン（約100億円）が投じられたとされ、国内の制作環境では想像もできない巨額が投入されてきた。だがそれに伴い、俳優の出演料も際限なく跳ね上がったと言われる。

莫大な資金力を持つ配信プラットフォームが出演料を吊り上げたことで、制作費全体が膨張し、国内市場は縮小、制作本数も急減したとの指摘がある。実際、2022年は韓国で141作品が制作されたが、今年は80本程度にとどまる見込みだという。

日韓のギャラ格差も話題に

また、『イカゲーム』シーズン2で、主演のイ・ジョンジェが1話あたり100万ドル（約1億5000万円）の出演料を受け取ったという報道も海外で相次いだ。これについてイ・ジョンジェは、今年1月のインタビューで「少し誤解はあるが、高額だったのは事実」と答えている。

こうした問題意識を受け、昨年10月にはNetflixコンテンツチームのキム・テウォンディレクターが「韓国コンテンツは世界的に成功を収めているが、制作費の増加はブーメランのように返ってくるだろう。私たちなりに適正な予算で適正な出演料を払うことが、俳優にとっても私たちにとっても、そして作品にとっても良い方法ではないかと考えている。ガイドラインや規制を設けているわけではないが、作品に応じた支払いが妥当だと思う」と述べていた。

実際、今年4月には小栗旬とキム・スヒョンのギャラ格差が韓国のネット上で話題となった。ある投稿では、2022年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK）に出演した俳優たちの出演料が取り上げられ、主演の小栗が1話あたり50万円、新垣結衣が30万円、菅田将暉が20万円程度だったとされていた。これと比較する形で、昨年大ヒットした韓国ドラマ『涙の女王』が引き合いに出され、主演キム・スヒョンの出演料が1話あたり約3000万円と推測されて注目を集めた。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

（写真＝トライストーン・エンターテインメント）小栗旬

さらに、今月4日に東京で開かれた「Netflix 10周年記念 クリエイターズ・スポットライト」に出席した俳優の山田孝之は、日本俳優のギャラの低さに言及し、待遇改善を訴えていた。ただし韓国の事例を見れば、高騰の行き着く先が必ずしもプラスではないことも示されている。

