フレッシュネスバーガーから秋限定♪国産りんご香るクラフトレモネード

季節ごとの限定ドリンクが人気のフレッシュネスバーガーから、この秋だけの特別な一杯が登場します。国産りんごのジューシーな甘みと、ジンジャーのスパイシーなアクセントを掛け合わせた「クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ（ICE）」と「クラフトアップルジンジャーレモネード（HOT）」。爽やかさと深みを併せ持つ、大人の秋にぴったりの味わいです。

旬の国産りんご×ジンジャーの絶妙なバランス

「クラフトアップルジンジャーレモネード」は、国産りんごを店内で丁寧にカットし、自家製ジンジャーソースとハチミツにじっくり漬け込むことで完成。

フルーティーな甘みとピリッと効いたジンジャー、さらにハチミツ漬けのレモンスライスを合わせることで、奥深く大人っぽい味わいに。

クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ（ICE）

クラフトアップルジンジャーレモネード（HOT）

ICEはソーダで爽快に、HOTは体を芯から温めてくれます。価格は各540円（税込）。販売は9月3日（水）から10月14日（火）までの期間限定です。

マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース

マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース

同時に登場する「マッシュルームチーズバーガー」も見逃せません。

香ばしくグリルした国産生マッシュルームに、肉厚なプレミアムビーフパティと濃厚レッドチェダーチーズを合わせ、さらにポルチーニクリームソースまたはトリュフデミグラスソースを贅沢にトッピング。

価格は各890円（税込）。秋の味覚を存分に楽しめるリッチな一品は、りんごのクラフトレモネードと相性抜群です♡

秋限定の味わいで心も体も満たして

国産りんごの甘み、レモンの酸味、ジンジャーの刺激が織りなすフレッシュネスバーガーの「クラフトアップルジンジャーレモネード」。

さらに芳醇な香りをまとったマッシュルームチーズバーガーとの組み合わせは、この秋ならではの贅沢体験です。

見た目も華やかで写真映えするドリンクとバーガーで、リフレッシュとご褒美の時間をぜひ楽しんでください♪