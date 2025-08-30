フリーアナウンサー・有働由美子（56）が30日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。過去に交際の事実がないのに週刊誌に撮られてしまったことを明かした。

パーソナリティーの和田アキ子から、かつて変装して野球選手と会っていたところを週刊誌に撮られてしまったことについて聞かれた有働。「あれは違ったんです」と否定した。

番組で共演した際、野球選手から「高価なプレゼント」を贈られたが、ブランド品と知らず置きっぱなしにしていたところを当時の彼氏に見られ、「返してこい」と言われたという。

そこで返しに行くのに「バレるんちゃうか」と思い、前年の忘年会で使った長髪のカツラ、つばの広い帽子とサングラスをかけて変装。「3分ぐらいで出てきたんですけど、その入って出た3分を撮られて“お泊まり愛”って書かれて。でも確かにこんな変装して出てきたら、そう思うよなと思って」と笑った。「先方さんもかわいそうだから言いますけど、付き合ってもいませんでした」と明かした。

直後にはシドニー五輪（2000年）でオーストラリアへ出張することに。「日本にいるとワイドショーで（報道が）やっていると。それを観た彼氏が夜中に電話してきて“やっぱりおかしいんちゃうか”って。“だから付き合ってないって言ってるやん”」と毎晩口論していたという。「シドニーオリンピックの時はほとんど寝てませんでした」と打ち明け笑いを誘った。